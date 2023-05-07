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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW 520 موديل 2023 في مصر .. صور

BMW 520 موديل 2023
BMW 520 موديل 2023

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من طرازات شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية، والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي، بين عائلة السيدان او الرياضية متعددة الاستخدام أو من فئة الهاتشباك ايضا.

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سعر أرخص سيارة BMW 2023 في السوق المصري | صور

وتعد السيارة BMW 520 موديل 2023 من أبرز إصدارات الصانع الالماني، والتي تأتي من خلال حزمة من التجهيزات والفئات، إلى جانب اكتسابها شهرة واسعة بين محبي عالم السيارات، وبين أسطول سيارات شركة بي ام دابليو.

BMW 520 موديل 2023

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة BMW 520 موديل 2023 في مصر واهم مواصفاتها الفنية.

 

زودت فئة ADVANTAGE و LUXURY بمحركات رباعية الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، مع قوة اجمالية قدرها 170 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية، وزمن تسارع يقدر بـ 8.3 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة.

BMW 520 موديل 2023

وجاءت الفئة الثالثة 530I LUXURY بمحرك تيربو بقوة 252 حصانا، سعة 2000 سي سي، مع 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي ثماني النقلات، وسرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة.

BMW 520 موديل 2023

وتتضمن الفئة الرابعة M5 COMPETITION من النسخة BMW 520 موديل 2023 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 625 حصانا، بالاضافة إلى العمل بتقنية الدفع الخلفي، ووجود علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.

BMW 520 موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة BMW 520 موديل 2023 في السوق المصري 

 

اول فئة ADVANTAGE BMW 520 موديل 2023 بسعر 2,150,000 جنيه.

ثاني فئة LUXURY BMW 520 موديل 2023 بسعر 2,400,000 جنيه.

ثالث فئة 530I LUXURY BMW 520 موديل 2023 بسعر 3,000,000 جنيه.

رابع فئة M5 COMPETITION BMW 520 موديل 2023 بسعر 8,100,000 جنيه. 

BMW 520 موديل 2023
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