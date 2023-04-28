عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار BMW X7 موديل 2023 .. صور

 BMW X7 موديل 2023
 BMW X7 موديل 2023

تقدم عملاق تصنيع السيارات الألمانية BMW، عدد كبير من الطرازات القوية داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية، أو التصميمات الهيكلية، ولعل من أبرز إصدارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، هي النسخة الفارهة X7 موديل 2023.

أسعار BMW X4 الجديدة في مصر.. صور

سعر أرخص سيارة BMW 2023 في السوق المصري | صور

سعر BMW M4 موديل 2023 في مصر .. صور

الأسعار الجديدة لـ BMW الفئة الخامسة بالسوق المصري |صور

سعر ومواصفات سيارة BMW X7 موديل 2023 في مصر

 BMW X7 موديل 2023 

أبعاد السيارة BMW X7 موديل 2023

 

  • الطول 5162 مم.
  • العرض 2000 مم.
  • الارتفاع 1819 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 221 مم.
  • طول قاعدة العجلات 3105 مم.
  • سعة خزان الوقود 83 لترا.
 BMW X7 موديل 2023 

القدرات الفنية وأداء السيارة BMW X7 موديل 2023

 

تستغرق السيارة BMW X7 موديل 2023 مدة زمنية تقدر بـ 4.7 ثانية للانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى امكانية الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومترا في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 12.2 لتر لكل 100 كم.

 BMW X7 موديل 2023 

وتأتي هذه القدرات الفنية للسيارة BMW X7 موديل 2023 بفضل محركها صاحب الـ 8 اسطوانات، حيث يقدم بسعة 4400 سي سي "تيربو"، مما يجعله يضخ قوة إجمالية قدرها 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي ثماني النقلات "دفع رباعي".

 BMW X7 موديل 2023 

أحدث أسعار BMW X7 موديل 2023 بالسوق المصري 

 

وشهدت السيارة BMW X7 موديل 2023 زيادة سعرية في منتصف شهر أبريل الجاري، حيث قدرت بـ 450 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، لتصل إلى 5 ملايين و850 ألف جنيه بدلاً من 5 ملايين و400 ألف جنيه.

BMW سيارة BMW X7 BMW X7 موديل 2023 السيارة BMW X7 موديل 2023 احدث اسعار BMW X7 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

قرار رسمي من مرتضى منصور بشأن مباراة السوبر

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

أخبار الأهلي.. حبس 30 مشجعا.. قرار صارم من الخطيب ضد ثنائي الطائرة.. وصدمة قبل مواجهة الرجاء

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2023 في مصر .. اعرف سعرها

السعر الجديد لـ كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر

لو بتحب الهاتشباك .. 5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه

اشتريها بـ 65 ألف جنيه بس.. أشهر سيارة كورية من هيونداي

مازيراتي تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة جريكالي فولجور.. صور

سعر نيسان باترول موديل 2023 في السعودية .. صور

أقل سعر لسيارة كروس أوفر رياضية "زيرو" بالسوق المصري |صور

اركب جديد .. أرخص سيارة زيرو في مصر "اعرف سعرها"

ترشيحاتنا

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

ترحيب إقليمي ودولي بتمديد الهدنة في السودان

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. السيسي يستقبل مستشار النمسا.. ومدبولي: الباب مفتوح أمام المستثمرين

أحدث أسعار BMW X7 موديل 2023 .. صور

دعاء ثاني جمعة في شوال لقضاء الحاجة .. 15 كلمة مستجابة حتى غروب الشمس

أمريكا: شركاؤنا في السعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربع مليون جنيه .. سعر حقيبة غادة عبد الرازق تصدم جمهورها | شاهد

مش هتعرفها.. شاهد مي كساب قبل وبعد تكميم المعدة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

5 أغنيات.. تفاصيل ألبوم دينًا الوديدي الجديد "خمسة فصول"

فيديو

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ