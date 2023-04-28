أحدث أسعار BMW X7 موديل 2023 .. صور

تقدم عملاق تصنيع السيارات الألمانية BMW، عدد كبير من الطرازات القوية داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية، أو التصميمات الهيكلية، ولعل من أبرز إصدارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، هي النسخة الفارهة X7 موديل 2023.

سعر ومواصفات سيارة BMW X7 موديل 2023 في مصر

BMW X7 موديل 2023

أبعاد السيارة BMW X7 موديل 2023

الطول 5162 مم.

العرض 2000 مم.

الارتفاع 1819 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 221 مم.

طول قاعدة العجلات 3105 مم.

سعة خزان الوقود 83 لترا.

BMW X7 موديل 2023

القدرات الفنية وأداء السيارة BMW X7 موديل 2023

تستغرق السيارة BMW X7 موديل 2023 مدة زمنية تقدر بـ 4.7 ثانية للانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى امكانية الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومترا في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 12.2 لتر لكل 100 كم.

BMW X7 موديل 2023

وتأتي هذه القدرات الفنية للسيارة BMW X7 موديل 2023 بفضل محركها صاحب الـ 8 اسطوانات، حيث يقدم بسعة 4400 سي سي "تيربو"، مما يجعله يضخ قوة إجمالية قدرها 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي ثماني النقلات "دفع رباعي".

BMW X7 موديل 2023

أحدث أسعار BMW X7 موديل 2023 بالسوق المصري

وشهدت السيارة BMW X7 موديل 2023 زيادة سعرية في منتصف شهر أبريل الجاري، حيث قدرت بـ 450 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، لتصل إلى 5 ملايين و850 ألف جنيه بدلاً من 5 ملايين و400 ألف جنيه.