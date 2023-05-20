مواجهة ثلاثية.. BMW M2 تنافس نيسان Z و تويوتا GR| شاهد الفائز

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية BWM العديد من الطرازات القوية من النسخة M2، بالإضافة إلى الصانع الياباني المخضرم مثل شركة تويوتا ونيسان، الذين قدموا كلا من السيارة سوبرا GR المميزة، والنسخة الشهيرة نيسان Z.

وظهرت هذه السيارات القوية في تحد جديد، وذلك بعد أن نشرت قناة Sam CarLegion المتخصصة في مجال استعراض السيارات، عبر موقع YOUTUBE، مقطع فيديو لهذه الطرازات المميزة، وهم في تحدي خاطف للانظار.

مواجهة ثلاثية .. BMW M2 تنافس نيسان Z و تويوتا GR

القدرات الفنية للسيارات الثلاث المشاركة في هذا التنافس

تأتي سيارة BMW M2 بوزن اجمالي يقدر بـ 1.687 كجم، بينما تستمد قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات، مقترن بشاحن توربيني مزدوج، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 453 حصانا، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، متصل بناقل سرعات يدوي من 6 نقلات.

أما عن وزن السيارة تويوتا سوبرا GR فيبلغ 1.504 كجم، وزودت بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي متصل بشاحن توربيني بقوة اجمالية قدرها 382 حصانا، بينما تأتي سيارة نيسان Z بمحرك V6 سعة 3000 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 400 حصان، مع وزن كلي يبلغ 1.578 كيلوجرام.

ومن خلال هذه القدرات هل تتوقع من الفائز ؟