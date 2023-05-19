سعر أغلى سيارة من ستروين في مصر موديل 2023 .. صور

شهدت السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023، والتي تعد اغلى سيارات العلامة الفرنسية في مصر، زيادة سعرية هي الاحدث خلال مايو الجاري، بعد أن ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 150 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار ستروين C5 اير كروس موديل 2023 في السوق المصري وابرز مواصفاتها الفنية.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023

الطول 4500 مم.

العرض 1860 مم.

الارتفاع 1689 مم.

قاعدة العجلات 2730 مم.

سعة التخزين الخلفية 516 لتر.

53 لتر سعة خزان الوقود.

عدد المقاعد 5.

ارتفاع السيارة عن الارض 200 مم.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

مواصفات السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023

تعتمد السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات "جر أمامي"، مقترن بمحرك تيربو 1600 سي سي، يمكنه انتاج 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

تستهلك السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023 6.8 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 201 كم/ساعة، ومن خلال القدرات الفنية تستغرق السيارة 9.4 ثانية من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/س.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة لـ C5 اير كروس موديل 2023 "اغلى" سيارة مقدمة من ستروين بالسوق المصري

الفئة الاولى ستروين C5 اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و209 ألف جنيه بدلاً من مليون و59 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و339 ألف جنيه بدلاً من مليون و189 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و379 ألف جنيه بدلاً من مليون و229 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C5 اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و469 ألف جنيه بدلاً من مليون و319 ألف جنيه.