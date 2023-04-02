لو بتحب الهاتشباك .. أسعار ستروين C3 موديل 2023

تقدم شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية الكثير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين الفئة الرياضية SUV والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة السيدان، والهاتشباك.

وتعتبر السيارة C3 موديل 2023 هي اصغر نسخة تقدمها ستروين في مصر، والتي تنطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات، ويذكر أن هذه السيارة شهدت زيادة سعرية خلال الايام القليلة الماضبة تراوحت بين 85 و 90 الف جنيه.

ستروين C3 موديل 2023

سعر ومواصفات السيارة ستروين C3 موديل 2023

تأتي السيارة ستروين C3 موديل 2023 بعدة تجهيزات تضمن، حساسات ركن، كاميرا خلفية، مرايا كهربائية ذات اشارات ضوئية، بالاضافة إلى جنوط رياضية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع حزمة ضوئية.

ستروين C3 موديل 2023

وتضم السيارة ستروين C3 موديل 2023 تجهيزات اخرى تتضمن شاشة في منتصف قمرة القيادة، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى مكيف هواء وقفل مركزي، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ووسائد هوائية للحماية، وزجاج كهربائي.

ستروين C3 موديل 2023

ودعمت السيارة ستروين C3 موديل 2023 بمحرك 1200 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، بينما تستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

ستروين C3 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ستروين C3 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى ستروين C3 موديل 2023 بسعر 674 ألف جنيه بدلاً من 589 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2023 بسعر 759 ألف جنيه بدلاً من 669 ألف جنيه.