أعرف السعر الجديد لـ ستروين C5 ايركروس 2023 .. صور

شهدت القائمة الخاصة باصدارات شركة ستروين المقدمة في مصر، العديد من التغيرات السعرية، والتي شملت النسخة C5 اير كروس فيس ليفت موديل 2023، حيث شهدت هذه السيارة زيادة سعرية تتراوح بين 130 الف و 170 الف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد للسيارة ستروين C5 ايركروس 2023 في مصر

ستروين C5 ايركروس 2023

محرك السيارة ستروين C5 ايركروس 2023 وقدراتها الفنية

سعة 1600 سي سي "تيربو".

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

قوة اجمالية 165 حصانا.

عزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي.

6 سرعات.

جر أمامي.

ستروين C5 ايركروس 2023

يمكن للسيارة ستروين C5 ايركروس 2023 التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 9.4 ثانية.

تصل السرعة القصوى للسيارة ستروين C5 ايركروس 2023 إلى 201 كيلومتر في الساعة.

يقدر متوسط استهلاك السيارة ستروين C5 ايركروس 2023 من الوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ستروين C5 ايركروس 2023

ابعاد السيارة ستروين C5 ايركروس 2023

طول 4500 مم.

عرض 1860 مم.

ارتفاع 1689 مم.

خلوص ارضي 200 مم.

سعة تخزين خلفية 516 لتر.

قاعدة عجلات 2730 مم.

سعة خزان الوقود 53 لتر.

ستروين C5 ايركروس 2023

الاسعار الجديدة للسيارة ستروين C5 ايركروس 2023 الشكل الجديد في السوق المصري

الفئة الاولى ستروين C5 ايركروس 2023 بسعر مليون و59 ألف جنيه بدلاً من 929 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 ايركروس 2023 بسعر مليون و189 ألف جنيه بدلاً من مليون و29 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 ايركروس 2023 بسعر مليون و319 ألف جنيه بدلاً من مليون و149 ألف جنيه.