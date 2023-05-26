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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة

صدى البلد

يفكر العديد من المشترين في اقتناء سيارة جديدة لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وقد يعاني بعض المشترين من قلة الخبرة وعدم المعرفة الكفاية مما يجعلهم عرضة للخداع.

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نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة

نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة

  • دراسة أسعار السوق جيدا والاستعانة بالمواقع ومنصات الشراء الالكترونية الخاصة بالسيارات المستعملة
  • مقارنة أسعار السيارة بسيارات آخرى شبيهه لها.
  • حساب عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة على الإطارات
  • التأكد جيداً من نوع السيارة، وسنة انتاجها، ولونها الأصلي، وقدرة المحرك وسعته عند مراجعة الرخصة.
  • التأكد من الرخصة وكل بياناتها
  • كتابة مواعد الشراء وسعر السيارة وأسمها وتاريخ الشراء في العقد
  • الاستعانة بالمختصين الموثوقين اذا لم يكن لديك الخبرة الكافية في السيارات
  • الكشف عن حالة الموتور العامة
  • فحص الإطارات، والتأكد من عدم تعرضها للتآكل
  • فحص هيكل السيارة الخارجي "الصاج" والطلاء الموجود عليه "الدهان"
  • فحص السيارة من الداخل والأخذ في الاعتبار خلوها من أي لحامات او تعديلات
سيارة مستعملة الإطارات الرخصة المحرك السيارات المستعملة

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