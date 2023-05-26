يفكر العديد من المشترين في اقتناء سيارة جديدة لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وقد يعاني بعض المشترين من قلة الخبرة وعدم المعرفة الكفاية مما يجعلهم عرضة للخداع.

نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة

نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة