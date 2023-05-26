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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو ورينو .. أسعار أشهر 5 سيارات فرنسية بالسوق المصري| صور

صدى البلد

يضم السوق المصري باقة من السيارات الفرنسية الشهيرة في فئتي السيدان والكروس أوفر، وقد شهدت أسعارها بعض التحديثات مؤخراً فيما ثبتت بعض أسعارها.

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سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023

جاءت السيارة سيتروين C4 موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 155 حصانا، سعة 1200 سي سي  تيربو، وعلبة تروس أوتوماتيك من 8 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة أنطلاقاً من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8.2 ثانية.

 

الفئة الأولى FEEL بسعر 1,039,000 جنيه.

الفئة الثانية FEEL BULE INTERIOR بسعر 1,049,000 جنيه.

الفئة الثالثة SHINE بسعر 1,119,000 جنيه.       

الفئة الرابعة SHINE RED INTERIOR بسعر 1,129,000 جنيه.

 

بيجو 2008 موديل 2023

بيجو 2008 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، بالإضافة إلى 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها  979.990 ألف جني.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون 54.990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة بقيمة قدرها مليون 119.990 ألف جنيه .

 

رينو داستر موديل 2023

تتوفر السيارة رينو داستر موديل 2023 بمحرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة ، ، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة، وتتسارع السيارة من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.

 

الفئة الأولى H1 بقيمة قدرها 880,000 جنيه .

الفئة الثانية H3بقيمة قدرها 950,000 جنيه.

 

بيجو 301 موديل 2023

بيجو 301 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 301 موديل 2023 على ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، ومحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتستهلك نحو 6.6 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

 

الفئة الأولى ACTIVE بقيمة قدرها 569,990 جنيه.   

الفئة الثانية ALLURE بقيمة قدرها 599,990 جنيه.

 

ستروين سي اليزيه موديل 2023

ستروين سي اليزيه موديل 2023

زودت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر، تستهلك نحو 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستغرق في تسارعها من 0 لـ 100 كم/ساعة مدة زمنية قدرها 12.7 ثانية.

 

أسعار ستروين سي اليزيه موديل 2023:

الفئة الأولى COMFORT بقيمة قدرها 649,000 جنيه.   

الفئة الثانية LUXURYبقيمة قدرها 689,000 جنيه.       

سيتروين C4 بيجو 2008 رينو داستر بيجو 301 ستروين سي اليزيه

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