5 سيارات كروس أوفر جديدة في الإمارات تبدأ من 100 ألف درهم

يشهد السوق الإماراتي منافسة قوية بين أحدث إصدارات الكروس أوفر، حيث تتسابق العديد من العلامات التجارية لتقديم أقوى الإصدارات.

هوندا CR-V موديل 2023

هوندا CR-V موديل 2023

تعتمد هوندا CR-V موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة أنطلاقاً من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 9.8 ثوان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 244 نيوتن/متر، ويضخ المحرك قوة تصل الى 184 حصانا، وسعة 2400 سي سي.

الفئة الأولى بقيمة قدرها 99,900 درهم.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 129,900 درهم.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 139,900 درهم.

هيونداي سانتافيه موديل 2023

هيونداي سانتافيه موديل 2023

تأتي هيونداي سانتافيه موديل 2023 بعزم أقصى للدوران يبلغ 331 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8 ثوان، ومحرك سعة 3500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 272 حصانا.

الفئة الأولى بقيمة قدرها 102,999 درهم.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 118,999 درهم.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 159,999 درهم.

فورد تريتوري موديل 2023

فورد تريتوري موديل 2023

تتوفر فورد تريتوري موديل 2023 بعزم أقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، وتبلغ سعة خزان القود نحو 60 لتر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، ومحرك سعة 1800 سي سي، يضخ قوة تصل الى 190 حصانا.

يبلغ فورد تريتوري موديل 2023 نحو 105,635 درهم.

كيا سورينتو موديل 2023

كيا سورينتو موديل 2023

حصلت كيا سورينتو موديل 2023 وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8.7 ثوان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 331 نيوتن/متر، و سعة 2500 سي سي، ومحرك يضخ قوة تصل الى 268 حصانا.

الفئة الأولى بقيمة قدرها 115,000 درهم.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 150,000 درهم.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 160,000 درهم.

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر موديل 2023

زودت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 9 ثوان، ومحرك سعة 4000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 235 حصانا.

الفئة الأولى بقيمة قدرها 122,900 درهم.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 149,900 درهم.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 167,900 درهم.