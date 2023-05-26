BMW تتحدى تسلا في أقوى نقاط تفوقها

فقدت BMW صدارة مبيعات السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة لصالح تسلا العام الماضي بعد ثلاث سنوات من السيطرة على السوق ، لكن صانع السيارات البافاري مصمم على التغلب على صانع السيارات الكهربائية الأمريكية في أكبر نقاط تفوقها.

تخطط الشركة لإضافة طرازات تعمل بالبطاريات بمواصفات تنافسية إلى تشكيلة سيارات السيدان والكروس أوفر خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يزيد الضغط على تسلا.

صرح سيباستيان ماكينسن، الرئيس التنفيذي لشركة BMWفي أمريكا الشمالية ، لموقع أوتوموتيف نيوز في مقابلة أن الأولوية الرئيسية للشركة على المدى القريب هي "انتقال أعمالنا للتوسع في السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات".

استحوذت السيارات الكهربائية على 5% من مبيعات BMWفي الولايات المتحدة العام الماضي ، وماكينسن واثق من أن حصة السيارات الهجنة BEV "أكثر من الضعف" هذا العام وتتجاوز نمو مبيعات الشركة الإجمالية في الولايات المتحدة، وقال "لا يزال هناك طلب قوي وصحي على السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء ، ولكن [BEVs] ستستحوذ على الطلب على المدى الطويل".

يعتقد ماكينسن أنه بينما تحاول BMW طرح السيارات الكهربائية المناسبة في السوق ، فإن البنية التحتية للشحن تتراجع عن اعتماد المركبات الكهربائية.

أقر ماكينسن بإنجازات تسلا، مشيرًا إلى أن صانع السيارات الكهربائية "كان في طليعة هذا التحول" ومع ذلك، تركز BMWعلى نقاط قوتها وتستمع إلى آراء العملاء "الذين يمكنهم أخيرًا قيادة سيارة كهربائية تعمل مثل BMW."

كما أشار إلى أن إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة BMWفي الولايات المتحدة هي شبكة الوكلاء ، التي تتمتع "بقدرة هائلة في الخدمة" وتهتم بتجربة العملاء.

على الرغم من التحول المتوقع على المدى الطويل نحو طاقة البطارية ، لا يزال ماكينسن واثقًا من الطلب على المدى القريب لمحركات الاحتراق.

عندما سئل كيف توازن BMW بين أعمال محركات الاحتراق الداخلي المربحة وأعمال السيارات الكهربائية عالية الإمكانات، قال إنه أكثر اهتمامًا بوضع العلامة التجارية بطريقة تتيح للعملاء خيارات.

وأوضح قائلاً: "لا يتعين علينا إخبار كل عميل يدخل متاجرنا ويريد شراء سيارة 3 Series 330i أنه يجب تغييره إلى i4، نحن نقدم مجموعة متنوعة" ، مشيرًا إلى أن BMW هي شركة عالمية تعمل في الأسواق مع 10% من السيارات الكهربائية لعام 2030 أو 100 بالمائة، نتيجة لذلك ، تضطر شركة صناعة السيارات إلى امتلاك مجموعة متنوعة من المحركات.