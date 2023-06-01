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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أحدث أسعار BMW X3 الجديدة في مصر

BMW X3 موديل 2023
BMW X3 موديل 2023

تعد السيارة BMW X3  موديل 2023 إحدى أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية في فئة سيارات الكروس أوفر الرياضية، حيث تتوفر بتصميم أنيق وقدرات تكنولوجية مميزة تجعلها أقوى الخيارات في فئتها.

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BMW X3 موديل 2023

محرك BMW X3 موديل 2023 

حصلت السيارة BMW X3 موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، و 350 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

وتتوفر BMW X3  موديل 2023 بمحرك ثماني الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة تصل الى 252 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، ويبلغ متوسط استهلاكها للبنزين نحو 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

BMW X3 موديل 2023

تتسارع السيارة BMW X3 موديل 2023 انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 6.6 ثانية، تبلغ السرعة القصوى نحو 235 كيلومترا في الساعة، ونظام دفع خلفي للعجلات.

BMW X3 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة BMW X3 موديل 2023

تتوفر السيارة BMW X3 موديل 2023 بطول كلي يبلغ 4.708 متر، وعرض 1.891 متر، بنما يبلغ الارتفاع الكلي 1.676 متر، وجاءت قاعدة العجلات بقياس 2.864 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 550 لترا، وسعة خزان الوقود 65 لترا.

BMW X3 موديل 2023

أسعار السيارة BMW X3 موديل 2023

تتوفر BMW X3  موديل 2023 بفئة واحده XDRIVE30I XLINE  ويبلغ سعرها 2,980,000 جنيه .

BMW X3 موديل 2023 BMW X3 BMW الكروس اوفر

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