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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أهم أسباب مشاكل الفرامل في سيارتك وكيفية تجنبها

صدى البلد

تحتاج الفرامل متابعة وعناية خاصة بصفة مستمرة، وصيانة دائمة عند ملاحظة أي مشاكل بها، تعتبر الفرامل أحد أهم الأجزاء داخل السيارة، حيث ترتبط بسلامة السائق ارتباطًا وثيقاً.

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مشاكل الفرامل في السيارة

نصائح لتجنب مشاكل الفرامل في السيارة

الصيانة الدورية هي الخطوة الأولى والإجابة الصحيحة على سؤال كيف تحافظ على فرامل سيارتك

عند وجود نقص في سائل الفرامل أو وجود تسرب به لن تعمل فرامل سيارتك وبالتالي ستعرض نفسك والناس للخطر.

مراقبة الفرامل بشكل دائم، ومتابعة لمبة الإشعارات إذا كانت سيارتك تدعمها 

كحال تيل الفرامل، يحتاج ديسك الفرامل إلى متابعة كل فترة، لأن تأكله أو وجود مشاكل به يؤدي الى أضرار بالتيل.

يحدث اهتزاز مقود السيارة عند وجود تآكل أو أضرار في تيل الفرامل أو ديسك الفرامل عند بداية تعرضهم للتلف.

يعتبر زيت الفرامل أحد أهم العناصر الأساسية في منظومة الفرامل بالسيارة، حيث يقوم بدفع تيل الفرامل للاحتكاك مع الديسك بعد قيام السائق بالضغط على دواسة الفرامل.

استخدام تيل فرامل أصلي ومعتمدا والابتعاد عن الأنواع الرديئة 

تجنب الكبح المستمر وغير الضروري

تجنب التحميل الزائد في السيارة

تجنب السرعة العالية

تجنب غسل السيارة بعد المسافات الطويلة، وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل وخاصة الفحمات و قرص الفرامل التي يتسبب تعرضها للماء أثناء ارتفاع درجة حرارتها إلى اعوجاجها وتلفها.

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