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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احذر منها.. أسباب تؤدي لزيادة استهلاك الوقود في السيارة

صدى البلد

يقوم العديد من سائقي السيارات بارتكاب بعض الأخطاء تؤدي الى زيادة استهلاك السيارة من الوقود، قد  يراها البعض غير مهمة ولطنها في غاية الأهمية، فهي مؤثرة في طريقة قيادة السيارة ولديها دور هام جداً في الحفاظ على السيارة، ومعدل استهلاك الوقود.

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أسباب تؤدي لزيادة استهلاك الوقود في السيارة

  • غلق نوافد السيارة عند السير في الطرق السريعة، حيث يدخل الهواء الى السيارة وبالتالي تزداد مقاومته للسيارة
  • عند الصعود في طريق مرتفع بالسيارة، يستحسن زيادة السرعة قبل الوصول اليه وليس أصناء صعوده.
  • تجنب الضغط على دواسة الوقود بشدة عند بداية تشغيل السيارة.
  • التحرك بالسيارة سريعاً ومن ثم التوقف بصورة فجائية يستهلك كمية كبيرة جدا من البنزين، وغالباً ما تتخطى تلك النسبة 30% عن المعدل الطبيعي
  • تجنب الطرق الوعرة والرملية لأن فيها تزداد مقاومة الطريق للسيارة وبالتالي تحتاج الى جهد أكبر مما يزيد استهلاك البنزين
  • تجنب الطرق الوعرة والرملية لأن فيها تزداد مقاومة الطريق للسيارة وبالتالي تحتاج الى جهد أكبر
  • تلف البواجي (شمعات الاحتراق) أو استخدام نوعية غير أصلية في حال وجود مشاكل في المحرك فإنه يستهلك كمية كبيرة من البنزين.
  • انسداد فلتر الهواء.
  • الأوزان الزائدة، حيث أنه كلما زاد الوزن زاد المجهود وبالتالي زاد استهلاك البنزين.

 

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