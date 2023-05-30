احذر منها.. أسباب تؤدي لزيادة استهلاك الوقود في السيارة

يقوم العديد من سائقي السيارات بارتكاب بعض الأخطاء تؤدي الى زيادة استهلاك السيارة من الوقود، قد يراها البعض غير مهمة ولطنها في غاية الأهمية، فهي مؤثرة في طريقة قيادة السيارة ولديها دور هام جداً في الحفاظ على السيارة، ومعدل استهلاك الوقود.

أسباب تؤدي لزيادة استهلاك الوقود في السيارة