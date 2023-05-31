BMW وأودي .. 5 سيارات رياضية جديد في مصر| صور

يشهد السوق المصري نمواً كبيراً في قطاع السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر، والتي تجاوزت أسعارها المليون جنيه مؤخراً.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي 5 سيارات رياضية جديدة في السوق المصري.

أودي Q3 موديل 2023

أودي Q3 موديل 2023

تتوفر السيارة أودي Q3 موديل 2023 بالسوق المصري بخيارين من المحركات:

المحرك الأول بسعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 150 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، سداسي السرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.2 ثانية، و وتصل سرعتها القصوى إلى 207 كيلومتر / ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وجر أمامي للعجلات.

المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 190 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، ثماني السرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.4 ثانية، و وتصل سرعتها القصوى إلى 214 كيلومتر / ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 320 نيوتن/متر، ونظام دفع رباعي.

الفئة الأولى ADVANCED بقيمة قدرها 1,450,000 جنيه

الفئة الثانية S-LINEبقيمة قدرها 1,600,000 جنيه

الفئة الثالثة SB W NEW-RIMبقيمة قدرها 1,750,000 جنيه

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الرابعة SPORT BACK بقيمة قدرها 2,100,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى 3 لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه

BMW X2 موديل 2023

BMW X2 موديل 2023

جاءت السيارة BMW X2 موديل 2023 محرك 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة اجمالية 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران 220 نيوتن/متر، وعزم اقصى للدوران 220 نيوتن/متر، يتألف من 7 سرعات، ونظام جر "أمامي"، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.6 ثانية، وتصل السرعة القصوى إلى 205 كيلومتر في الساعة.

تقدم سيارة BMW X2 موديل 2023 داخل السوق المصري بسعر رسمي يبلغ مليون و 595 الف جنيه.

بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023

تأتي السيارة بيجو 5008 موديل 2023 بمحرك ذو قوة اجمالية تصل الى 165 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، و مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ومجهز بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,264,990 جنيه

الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,364,990 جنيه

الفئة الثالثة GT بقيمة قدرها 1,489,990 جنيه

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,499,990 جنيه

فيات 500X موديل 2023

فيات 500X موديل 2023

تأتي السيارة فيات 500X موديل 2023 بمحرك ذو قوة اجمالية تصل الى 140 حصانا، سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، و مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ومجهز بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

الفئة الاولى بسعر 1,200,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 1,300,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 1,350,000 جنيه