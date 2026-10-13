اتحاد الكرة: شكوى الزمالك أمام لجنة الحكام.. والسلوفيني لا يعرف القطبين

أكد الإعلامي خالد الغندور نقلا عن مصدر في اتحاد الكرة أن شكوى نادي الزمالك ضد طاقم تحكيم مباراة القمة سيتم إحالتها رسمياً إلى لجنة الحكام، لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الملف.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اختيار الحكم السلوفيني جاء بعد مخاطبات رسمية، مشيراً إلى أن اعتذارات حكام النخبة جاءت بسبب ارتباطاتهم بالمباريات في الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع.

كما شدد على أن تقنية الفيديو لم تتعطل في لقاء القمة وكانت تعمل بشكل طبيعي، موضحاً أن عدم لجوء الحكم للفيديو هو قرار فني خاص به ووفقاً لرؤيته داخل الملعب، وليس بسبب أي عطل تقني.