سعر أقوى سيارة كروس أوفر تقدمها BMW في مصر | صور

تعتبر السيارة BMW X6 M موديل 2023 الأقوى والأغلى بين إصدارات العملاق البافاري في السوق المصري، حيث تتميز بتصميم فريد من نوعه مختلف عن باقي سيارات الفئة X ، كما تتمتع بأقوى وسائل الرفاهية والأمن والسلامة.

BMW X6 M

مواصفات السيارة BMW X6 M موديل 2023

حصلت السيارة BMW X6 M موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن / متر، ومحرك يضخ قوة تصل الى 530 حصانا، سعة 4400 سي سي تيربو، 8 أسطوانات.

BMW X6 M

ويبلغ معدل استهلاك السيارة BMW X6 M موديل 2023 نحو 9.7 لتر عند قطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر، وبمنظومة دفع رباعي تعطيها القدرة على الانطلاق بسرعة كبيرة.

ويمكن للسيارة BMW X6 M موديل 2023 الانطلاق من نقطة الثبات والتسارع وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثانية فقط، وتبلغ السرعة القصوى نحو 250 كيلومتر في الساعة.

BMW X6 M

وتأتي BMW X6 M موديل 2023 بالعديد من التجهيزات أبرزها، كاميرا 360 درجة، قفل الباب التلقائي، منبه النقطة العمياء، خاصية كاشف التصادم، التحكم الديناميكي للثبات، بالإضافة إلى منبه مغادرة المسار، ومحدد سرعات، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، مع مساعد الفرامل BA، ونظام كشف حركة مجسم، ونظام أكياس هوائية متقدم للحماية.

قياسات وأبعاد السيارة BMW X6 M موديل 2023

الطول الكلي: 4.935 متر

العرض الكلي: 2.212 متر

الارتفاع الكلي: 1.696 متر

قاعدة العجلات: 2.975 متر

الارتفاع عن الأرض: 221 مم

سعة صندوق السيارة: 580 لترات

BMW X6 M

أسعار السيارة BMW X6 M موديل 2023 في مصر

يبلغ سعر السيارة BMW X6 M موديل 2023 في السوق المصري 5,100,000 جنيه