 BMW تعد بتصميم "أنظف" في المستقبل

كان عصر التصميم الحالي في BMW مثيرًا للجدل، كان أغلبها بسبب الشبكات الضخمة، ووصف موظفوها السابقون بعض تصميماتها بأنها "سخيفة"، وقالت BMW إنها تستمع إلى الانتقادات.

قال رئيس قسم التصميم في مجموعة BMW ، أدريان فان هويدونك، لـ Top Gear مؤخرًا أن صانع السيارات "لا يتجاهل الثرثرة"، مضيفاً، "نسمعها، كما أشار إلى أن الشركة سترد.

رئيس قسم التصميم في BMW يعد بتصميم "أنظف" في المستقبل

قال فان هويدونك: "أعتقد أن ما سيكون مهمًا في المستقبل هو أن يكون تصميمنا أنظف"، "سنصمم الشبك وفقًا لنسبة السيارة الإجمالية، أو وفقًا للتعبير الذي نريد منحه إياه."

وكان واضحًا في إضافة أن العصر الحالي لتصميم علامة BMW التجارية ، بقيادة دوماجوج دوكيك، لم يكن فاشلاً على الرغم من الانتقادات ، قال إن الشركة تنظر إلى أرقام مبيعاتها عند النظر في اتجاهات التصميم ، وأنها "تبدو جيدة". لكن الأمر لا يتعلق فقط برد الفعل.

رئيس قسم التصميم في BMW يعد بتصميم "أنظف" في المستقبل

قال فان هويدونك: "نشعر أنه في عملنا ، نحتاج إلى الاستمرار في إضافة عناصر جديدة إلى التصميم ، ولا يمكننا الاستمرار في تكرار ما لدينا، في بعض الأحيان يتعين علينا المغادرة والقيام بأشياء جديدة، والسبب في ذلك هو أننا نريد أيضًا أن نحقق النجاح في غضون 10 سنوات ".

وأوضح أن هذا ليس مجرد خطاب، إنه واقع عملي، ففي الوقت الحالي يعمل مصممو BMW على السيارات التي ستصدر في عامي 2025 و 2026، وستظل على الطريق حتى عام 2033، لذلك يتعين على القسم ابتكار مركبات ستظل تبدو جيدة خلال عقد من الزمان.

رئيس قسم التصميم في BMW يعد بتصميم "أنظف" في المستقبل

قال فان هويدونك إن على مصمميه تغيير منشورات الهدف الخاصة بهم، وأشار إلى أن BMW مستعدة لإنشاء شيء مثير للجدل في البداية إذا اتفق الناس على أنه قد تقدم في العمر جيدًا بحلول الوقت الذي يصبح فيه تحديث منتصف الدورة جاهزًا، هذه علامة على أن السيارة ستستمر في الظهور بمظهر جيد في نهاية عمرها الافتراضي وما بعده عندما تصل إلى السوق المستعملة.

على الرغم من كونه رئيس قسم التصميم في مجموعة BMW ، يقول فان هويدونك إنه لا يرى المجموعة أو العلامة التجارية على أنها خاصة به، بدلاً من ذلك فهو حارس، يقود صانع السيارات الأسطوري إلى المستقبل، إنه يريد أن يبني على ما جاء قبله، وليس مجرد الجلوس على تلك الأمجاد.