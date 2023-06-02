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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بديلة الزيرو.. 5 سيارات اقتصادية بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه

صدى البلد

شهدت أسعار السيارات الجديدة عدة زيادات متعاقبة مؤخراً، مما وجه أنظار العديد من المشترين الجدد نحو سوق المستعمل، حيث يضم العديد من السيارات الاقتصادية بأسعار مناسبة.

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فولكس فاجن بوينتر موديل 2004

فولكس فاجن بوينتر موديل 2004

زودت السيارة فاجن بوينتر موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 96 حصان وهذا المحرك يتألف من 8 صمامات، مدعومة بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، بلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

 

رينو ميجان موديل 1999

رينو ميجان موديل 1999

جاءت السيارة رينو ميجان موديل 1999 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة تبلغ 1600 سي سي، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" بـ 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة رينو ميجان موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 95 ألف جنيه، بلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

بيجو 206 موديل 2005

بيجو 206 موديل 2005

تأتي السيارة بيجو 206 موديل 2005 بالعديد من خيارات المحركات، أبرزها محرك 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 60 حصانا، جر أمامي وسرعة 170 كم في الساعة للنسخ المانيوال وتسارع في 12.5 ثانية مع خزان وقود 50 لتر، وعزم دوران 94 نيوتن متر عند 2500 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى تصل الى 150 كم في الساعة.

بلغ سعر السيارة بيجو 206 موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وبلغت قرائه العداد في نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة.

دايو ليجانزا موديل 2000

دايو ليجانزا موديل 2000

حصلت السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 على محرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 133 حصان، و عزم 184 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قرائه العداد نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة.

فيات سينا موديل 2007

فيات سينا موديل 2007

تتوفر السيارة فيات سينا موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ينتج قوة تصل الى 85 حصان وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات كما تأتي بخزان وقود سعة 48 لترk ,وتتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 12.4 ثانية . كما أن عزل المحرك جيد واستهلاكها جيد في البنزين الا في النسخ 1600 سي سي .

وبلغت قراءة العداد في السيارة فيات سينا موديل 2007 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، ويبدأ سعرها في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

 

 

 

الزيرو فولكس فاجن بوينتر فيات سينا دايو ليجانزا بيجو 206

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