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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار 5 سيارات شهيرة في مصر بأسعار تبدأ من 580 ألف جنيه| صور

صدى البلد

يضم السوق المصري العديد من سيارات السيدان الشهيرة التي تمثل الفئة المتوسطة من السيارات، ومن بينها تويوتا كورولا وفيات تيبو ونيسان سنترا.

وفي السياق التالي يرصد صدى البلد الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات سيدان جديدة بالسوق المصري.

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فيات تيبو موديل 2023

فيات تيبو موديل 2023

حصلت فيات تيبو على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

الفئة الأولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HB / ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر  910 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HB / HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVT .

 

الفئة الأولى بقيمة سعرية 740,000 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة سعرية 775,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة سعرية 820,000 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة سعرية 850,000 جنيه

الفئة الخامسة بقيمة سعرية 870,000 جنيه.

الفئة السادسة بقيمة سعرية 900,000 جنيه

الفئة السابعة بقيمة سعرية 934,000 جنيه

الفئة الثامنة هيبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه

نيسان سنترا موديل 2023

نيسان سنترا موديل 2023

تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بمحرك ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وعلبة غيارات أوتوماتيكية من نوع  CVT، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

 

تأتي السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بسعر 581,500 جنيه.

سوزوكي سياز موديل 2023

سوزوكي سياز موديل 2023

تتوفر السيارة سوزوكي سياز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات، بينما تأتي السيارة تويوتا بقوة 103 حصانا و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، على عكس سوزوكي سياز والتي ينتج محركها قوة 104 حصانا.

 

 

الفئة الأولى بقيمة سعرية 634,900 جنيه

الفئة الثانية بقيمة سعرية 684,900 جنيه

MG 6

MG 6

تتوفر السيارة MG 6 بمحرك السيارة بسعة 1500 سي سي تيربو، مع عزم دوران 250 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 7 نقلات، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

الفئة الأولى بقيمة سعرية 799,990 جنيه

الفئة الثانية بقيمة سعرية 839,990 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة سعرية 864,990 جنيه

 

 

 

 

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