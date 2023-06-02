تخطت المليون جنيه.. أسعار أوبل كروس لاند الجديدة.. صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية أوبل عن زيادة جديدة في أسعار سيارة الكروس أوفر الصغيرة أوبل كروس لاند موديل 2023، وتتوفر بالسوق المصري بفئتين.

أوبل كروس لاند موديل 2023

مواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، جر امامي، يمكنها استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

وتصل السرعة القصوى للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 لـ 187 كم/س، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.

أوبل كروس لاند موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

الطول الكلي: 4217 مم.

العرض الكلي: 1765 مم.

الارتفاع: 1605 مم.

قاعدة العجلات: 2604 مم.

سعة التخزين الخلفية: 410 لتر.

ارتفاع السيارة عن الأرض 180 مم.

أوبل كروس لاند موديل 2023

أسعار السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

أوبل كروس لاند موديل 2023 الفئة الأولى A/T / ELEGANCE بقيمة قدرها 949,990 جنيه

أوبل كروس لاند موديل 2023 الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,019,990 جنيه