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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا بالسوق المصري .. أبرزها رينو وسكودا

السيارات الاوروبية
السيارات الاوروبية الاكثر مبيعًا

كشفت مجمعة التأمين الإجباري بالتعاون مع المرور، عن أكثر السيارات الأوروبية مبيعاً في مصر، وذلك خلال شهر مايو الماضي من العام 2023، حيث تصدرت شركة رينو الفرنسية القائمة بعدد 455 للنسخة ميجان والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السيارات الاوروبية الاكثر مبيعًا بالسوق المصري خلال شهر مايو 

السيارات الاوروبية الاكثر مبيعًا 

السيارات الاوروبية الاكثر مبيعًا بالسوق المصري

 

تصدرت السيارة رينو ميجان القائمة بعدد 455 سيارة، تتعبها قرينتها من نفس العائلة الفرنسية رينو سانديرو بعدد 147 سيارة، وثالثًا جاءت السيارة سكودا كوديا بعدد 142 سيارة، وفي المرتبة الرابعة جاءت النسخة فولكس فاجن تيجوان 118 بعدد سيارة.

 

وحصلت السيارة رينو داستر على المركز الخامس بعدد 75 سيارة، ثم السيارة سكودا أوكتافيا بعدد 74 سيارة، بالاضافة إلى النسخة أوبل كروس لاند بعدد 66 سيارة، و في المركز الثامن جاءت السيارة بي ام دابليو X1 والتي تعد ارخص سيارة رياضية تقدمها BMW بعدد 62 سيارة، بالاضافة إلى النسخة أوبل كورسا من فئة الهاتشباك بعدد 55 سيارة.

 

أما عن ترتيب السيارات الاوروبية الاكثر مبيعًا خلال شهر ابريل 2023 جاء على النحو التالي : 

 

تصدرت ايضا السيارة رينو ميجان القائمة بعدد 214 سيارة، وسكودا كودياك 96 بعدد سيارة، بالاضافة إلى سكودا أوكتافيا بعدد 66 سيارة، و سيتروين C5 اير كروس بعدد 58 سيارة، وفولكس فاجن تيجوان 57 سيارة، إلى جانب النسخة مرسيدس GLE 450  بعدد 43 سيارة، وأوبل موكا 43 سيارة ايضا، اضافة إلى مرسيدس GLE 580 بعدد 35 سيارة، و  فيات تيبو بعدد 34 سيارة، والنسخة  سكودا سوبرب بعدد 34 سيارة.

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