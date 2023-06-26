مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2023 في مصر .. صور

حققت السيارة رينو ميجان شعبية كبيرة داخل السوق المصري، وذلك عبر اجيال عديدة تنوعت ايضا من ناحية التصميم الهيكلي بين فئة السيدان والهاتشباك، وتعزز هذه السيارة من تواجدها محليًا بموديلات 2023، والتي تعتمد على نوعين من المحركات سواء من فئة الـ 1600 سي سي، أو فئة 1300 سي سي "تيربو".

رينو ميجان موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري المواصفات الفنية للسيارة رينو ميجان موديل 2023 بالاضافة إلى احدث الاسعار الرسمية.

رينو ميجان موديل 2023

تعتمد الطرازات القياسية من السيارة رينو ميجان 2023 على محرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران 156 نيوتن/متر، وزمن تسارع يقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية "دفع أمامي".

رينو ميجان موديل 2023

أما عن فئة الـ 1300 سي سي "تيربو"، فدعمت بمحرك 4 سلندر ايضا، ولكنه يتمكن من انتاج 150 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، "دفع أمامي"، مع ناقل حركة سباعي السرعات بقدرات أوتوماتيكية للحركة، و 9.5 ثانية تكفيها للانطلاق من وضع السكون إلى سرعة 100 كم.

رينو ميجان موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة رينو ميجان موديل 2023 بجميع فئاتها في السوق المصري

الفئة الأولى رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 CC بسعر 865,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 CC بسعر 915,000 جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 CC بسعر 995,000 جنيه.

الفئة الأولى رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 CC تيربو بسعر 1,025,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 CC تيربو بسعر 1,045,000 جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 CC تيربو بسعر 1,080,000 جنيه.

الفئة الرابعة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 CC تيربو بسعر 1,205,000 جنيه.