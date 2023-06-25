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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة رياضية يابانية "زيرو" بسعر أرخص من الصيني .. اعرف بكام

“سيارة يابنية” سوبارو XV
“سيارة يابنية” سوبارو XV

تقدم شركة سوبارو اليابانية النسخة XV الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، وذلك عبر 3 فئات من التجهيزات، بسعر يبدأ من 999 ألف جنيه، والتي تنافس الكثير من السيارات الصينية والتي كسرت بعضها حاجز المليون جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية لجميع فئات السيارة سوبارو XV داخل السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

“سيارة يابنية” سوبارو XV

القدرات الفنية للسيارة سوبارو XV

 

  • محرك رباعي الاسطوانات يأتي بسعة 1600 سي سي، مع عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، وقوة إجمالية تقدر بـ 114 حصانا.
  • ناقل السرعات : تضم سوبارو XV ناقل حركة "أوتوماتيك" مكون من 5 سرعات.
  • نوع الجر "دفع رباعي".
“سيارة يابنية” سوبارو XV
  • تستهلك السيارة سوبارو XV نسبة من الوقود قدرها 6.5 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر.
  • زمن التسارع : تنطلق السيارة سوبارو XV إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية قدرها 13.9 ثانية.
  • السرعة القصوى : تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.
“سيارة يابنية” سوبارو XV

تجهيزات السيارة سوبارو XV

 

  • جنوط رياضية.
  • مرايات كهربائية جانبية.
  • قفل مركزي.
  • مكيف هواء.
  • حساسات ركن.
“سيارة يابنية” سوبارو XV
  • كاميرا.
  • مكابح ABS و EBD.
  • وسائد هوائية.
  • شاشة داخلية لعرض الوسائط.
  • مقود حركة متعدد الوظائف.
“سيارة يابنية” سوبارو XV

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة سوبارو XV داخل السوق المصري

 

أول فئة أوتوماتيك FULL OPTION 2022 بسعر 999,000 جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك PREMIUM 2022 بسعر 1,099,000 جنيه.

ثالث فئة أوتوماتيك LUXURY 2022 بسعر 1,199,000 جنيه.

“سيارة يابنية” سوبارو XV
يابانية رياضية SUV سوبارو

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