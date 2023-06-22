أسعار أرخص سيارة في مصر بعد طرح موديل 2024 .. صور

طرحت شركة بي واي دي الصينية طرازات 2024 داخل السوق المصري، شملت السيارة F3 الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة صينية مقدمة في مصر، حيث تبدأ اسعارها من 430 ألف جنيه للفئة الاولى، والتي شهدت زيادة قدرها 10 الاف جنيه.

وشهدت الفئة الثانية "أوتوماتيك" من السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، زيادة سعرية بلغت 15 الف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 495 ألف جنيه.

بي واي دي F3 موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، بالاضافة إلى عرض الاسعار الحديثة والسابقة بعد الزيادات الجديدة.

تأتي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تعتمد في قدرات الحركة على ناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات، واخر أوتوماتيكي الحركة للفئة الثانية.

بي واي دي F3 موديل 2024

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 على وسائد هوائية للحماية "أمامية" بعدد 2، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وقفل مركزي "سنتر لوك"، ونظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء يدوي.

بي واي دي F3 موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة بي واي دي F3 موديل 2024

الفئة الاولى "مانيوال" بي واي دي F3 موديل 2024 بسعر 430 ألف جنيه بدلاً من 420 ألف جنيه.

الفئة الثانية "أوتوماتيك" بي واي دي F3 موديل 2024 بسعر 495 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.