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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة صينية في السوق المصري وبسعر مفاجأة .. صور

شانجان ألسفن موديل
شانجان ألسفن موديل 2022

مازالت السيارة الصينية شانجان ألسفن موديل 2022، هي أرخص نسخة يقدمها الصانع الصيني في مصر، حيث طرحت بسعر رسمي يبلغ 320 ألف جنيه للفئة الاولى "مانيوال"، بينما تقدم عبر فئات اخرى تتمتع بناقل سرعات اوتوماتيكي.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة شانجان ألسفن موديل 2022 وفقًا لاخر قائمة سعرية معلنة للسيارة، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية. 

 شانجان ألسفن موديل 2022

تقدم الفئة الاولى بمحرك 1400 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات جر أمامي، بينما يضخ محركها قوة قدرها 101 حصانا، و 135 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي "4 سلندر" ينتج 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر.

 شانجان ألسفن موديل 2022

وتضم السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 عدد من التجهيزات مثل، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، حساسات ركن، كاميرا، قفل مركزي للابواب، وسائد هوائية ثنائية، مكابح مانعة للانغلاق ABS، وتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان.

 شانجان ألسفن موديل 2022

ابعاد السيارة شانجان ألسفن 2022

 

  • الطول الكلي 4390 مم.
  • العرض الكلي 1725 مم.
  • الارتفاع الكلي 1490 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 150 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2535 مم.
 شانجان ألسفن موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة شانجان ألسفن موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى مانيوال موديل 2022 محرك 1400 سي سي بسعر 320 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 355 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 375 ألف جنيه.

سيارة صينية شانجان بسبب انقطاع الكهرباء شانجان ألسفن شانجان ألسفن موديل 2022

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