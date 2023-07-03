أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر 2023 .. وصلت كام ؟

شهدت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، زيادة سعرية جديدة بالسوق المصري خلال الساعات الماضية، حيث ارتفعت أسعار هذه النسخة بقيمة إجمالية بلغت 10 الاف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وعلى الرغم من ذلك تظل اريزو 5 هي أرخص سيارة تقدمها شركة شيري في مصر، حيث يبدأ سعرها الرسمي من 450 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لأرخص سيارات شيري في مصر "اريزو 5" موديل 2023 بعد الزيادات الجديدة.

ارخص سيارات شيري في مصر "اريزو 5" موديل 2023

تتوافر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، واخر أوتوماتيكي الأداء CVT، جميعهم بتقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي.

ارخص سيارات شيري في مصر "اريزو 5" موديل 2023

ويضخ محرك السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 قوة قدرها 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر، بينما تتوافر بمجموعة من التجهيزات تتضم وسائد هوائية للحماية، مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، وزجاج كهربائي، وانذار للتذكير بارتداء أحزمة الأمان.

ارخص سيارات شيري في مصر "اريزو 5" موديل 2023

وتضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 تجيهزات تتضمن حساسات ركن، شاشة ملونة، مقود حركة متعدد الوظائف، فتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية كهربائية، كاميرا خلفية للمتابعة وسهولة الاصطفاف، مدعومة بمستشعرات ركن، مع نظام صوتي وترفيهي.

ارخص سيارات شيري في مصر "اريزو 5" موديل 2023

تعرف على السعر الرسمي للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بعد زيادة بلغت 10 الاف جنيه

الفئة الأولى مانيوال شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 450 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 495 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 520 ألف جنيه بدلاً من 510 ألف جنيه.