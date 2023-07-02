أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023 بالسوق المصري | صور

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، واحدة من أشهر إصدارات الصانع الصيني بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها بسعر رسمي يبدأ من 705 آلاف جنيه.

وفي إطار هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد"، الأسعار الرسمية ومواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 في السوق المصري.

شيري تيجو 7 موديل 2023

تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بنظام صوتي ترفيهي، مع شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، بالإضافة إلى مكيف هواء، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وإمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وحزمة من تقنيات الحماية والأمان.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وزودت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات "جر أمامي"، مع محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، حيث يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

شيري تيجو 7 موديل 2023

الأبعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

الطول 4505 مم.

العرض 1837 مم.

الارتفاع 1670 مم.

قاعدة العجلات 2670 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض 210 مم.

خزان وقود 57 لترا.

سعة تخزينية 414 لترا.

شيري تيجو 7 موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بالسوق المصري

أول فئة أوتوماتيك شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 705,000 جنيه.

ثانية فئة أوتوماتيك شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 765,000 جنيه.