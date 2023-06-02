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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

30 ألف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 3 موديل 2023 |صور

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2023

شهدت اسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023، زيادة جديدة مع بداية شهر يونيو من العام الجاري، شملت الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المحلي من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة اجمالية بلغت 30 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

شيري تيجو 3 موديل 2023

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023

 

تحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على باقة من التجهيزات منها، حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية، ومثبت للسرعة، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة تتوسط قمرة القيادة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة تدعم العديد من اوامر التحكم، بالاضافة إلى مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 نظام المكابح المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى وسائد هوائية أمامية للحماية، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى وجود اضاءة LED، إلى جانب فتحة سقف كهربائية، مع اقطاب ثنائية على جانبي الجزء العلوي.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس CVT أوتوماتيك دفع امامي، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة  125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

شيري تيجو 3 موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في مصر 

 

ارتفعت الفئة الوحيدة المقدمة محليًا بقيمة قدرها بلغت 30 ألف جنيه، وبذلك يصل سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 إلى 590 الف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه.

شيري تيجو شيري تيجو 3 تقنية الفيديو SUV شيري تيجو 3 موديل 2023

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