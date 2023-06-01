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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لأرخص سيارات شيري في مصر.. اشتري زيرو| صور

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

شهدت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، زيادة سعرية هي الأحدث خلال العام الجاري، حيث تراوحت بين 25 ألف و 30 ألف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وعلى الرغم من هذه الزيادة، تظل هذه النسخة هي أرخص إصدارات شركة شيري الصينية بالسوق المصري، والتي تبدأ حاليًا من 440 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في سياق هذا الموضوع الأسعار الجديدة لأرخص سيارات شيري في مصر "اريزو 5" موديل 2023، وابرز المواصفات الفنية.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

  • تستغرق السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 مدة قدرها 11.5 ثانية، وذلك للتسارع من نقطة الثبات 0 حتى الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 

  • تستخدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 نوعين من نواقل الحركة الاولى مانيوال للفئة الاولى من 5 نقلات، والاخر أوتوماتيك CVT، جيعهم مع تقنية الجر الامامي للعجلات.
شيري اريزو 5 موديل 2023 
  • تعتمد السيارة على محرك بقوة 114 حصانا، سعة 1500 سي سي "4 سلندر"، مع 141 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

  • يمكن لـ شيري اريزو 5 موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.
شيري اريزو 5 موديل 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى مانيوال شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 440 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه "زيادة 25 ألف جنيه".

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 485 ألف جنيه بدلاً من 455 ألف جنيه "زيادة 30 ألف جنيه".

الفئة الثالثة أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 510 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه "زيادة 30 ألف جنيه".

شيري اريزو 5 موديل 2023 
شيري تقنية الفيديو اريزو 5 موديل 2023 شيري اريزو 5 موديل 2023

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