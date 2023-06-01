الأسعار الجديدة لأرخص سيارات شيري في مصر.. اشتري زيرو| صور

شهدت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، زيادة سعرية هي الأحدث خلال العام الجاري، حيث تراوحت بين 25 ألف و 30 ألف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وعلى الرغم من هذه الزيادة، تظل هذه النسخة هي أرخص إصدارات شركة شيري الصينية بالسوق المصري، والتي تبدأ حاليًا من 440 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في سياق هذا الموضوع الأسعار الجديدة لأرخص سيارات شيري في مصر "اريزو 5" موديل 2023، وابرز المواصفات الفنية.

شيري اريزو 5 موديل 2023

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

تستغرق السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 مدة قدرها 11.5 ثانية، وذلك للتسارع من نقطة الثبات 0 حتى الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

تستخدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 نوعين من نواقل الحركة الاولى مانيوال للفئة الاولى من 5 نقلات، والاخر أوتوماتيك CVT، جيعهم مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

شيري اريزو 5 موديل 2023

تعتمد السيارة على محرك بقوة 114 حصانا، سعة 1500 سي سي "4 سلندر"، مع 141 نيوتن/متر من عزم الدوران.

يمكن لـ شيري اريزو 5 موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

شيري اريزو 5 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الاولى مانيوال شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 440 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه "زيادة 25 ألف جنيه".

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 485 ألف جنيه بدلاً من 455 ألف جنيه "زيادة 30 ألف جنيه".

الفئة الثالثة أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 510 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه "زيادة 30 ألف جنيه".