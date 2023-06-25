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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 440 ألف جنيه.. أسعار سيارات شيري موديل 2023 في مصر

اسعار سيارات شيري
اسعار سيارات شيري موديل 2023 في السوق المصري 

تمكنت شركة شيري الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، حيث تقدم مجموعة مميزة من السيارات، والتي تتنوع بين فئة السيدان مثل النسخة اريزو 5، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تشمل أسطول سيارات عائلة "تيجو" الشهيرة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بأسعار جميع سيارات شيري موديل 2023 في السوق المصري..

 اسعار سيارات شيري موديل 2023 في السوق المصري 

1 – شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

تقدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 440 ألف جنيه للفئة الأولى، والتي تأتي بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات مع تقنية الجر الأمامي، بينما تأتي الفئتان الثانية والثالثة بسعر 485 ألفا و 510 آلاف جنيه، وتعتمد هذه الفئات على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، مع محرك 1500 سي سي، بقوة اجمالية 114 حصانا، 4 سلندر، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، ومدة تستغرق 11.5 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما يبلغ العزم الاقصى للدوران 141 نيوتن/متر.

 اسعار سيارات شيري موديل 2023 في السوق المصري 

2 – شيري تيجو 3 موديل 2023 

 

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 590 ألف جنيه، وفقًا لآخر قائمة سعرية رسمية، وتعتمد السيارة على فئة واحدة من التجهيزات تتضمن محرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، يتمكن من انتاج 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، ومتوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 601 لتر لكل 100 كم.

 اسعار سيارات شيري موديل 2023 في السوق المصري 

3 – شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

طرحت الفئة الأولى من السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 705 آلاف جنيه، بينما وصل سعر الفئة الثانية كاملة التجهيزات إلى 765 ألف جنيه، وتعمل هذه السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، ومحرك تيربو 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 اسعار سيارات شيري موديل 2023 في السوق المصري 

4 – شيري تيجو 8 برو موديل 2023 

 

تأتي السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليونا و135 ألف جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة انتاجية بلغت 197 حصانا، و290 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامية للعجلات.

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