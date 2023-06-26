اشتري ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2023 ذات الـ7 مقاعد.. اعرف بكام

اكتسبت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر شعبية كبيرة بين فئة السيارات العائلية، والتي تحتوي على 7 مقاعد، حيث تقدمها عملاقة تصنيع السيارات اليابانية في مصر، عبر فئتين من التجهيزات وهم MIDLINE وHIGHT LINE.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في مصر، واهم المواصفات الفنية.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

تضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 مساحة داخلية رحبة من 7 مقاعد، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، وشاشة عرض داخلية، وزجاج كهربائي، ومكيف للهواء، مع قفل مركزي، ومقود حركة متعدد الوظائف، إلى جانب طول كلي يقدر بـ 4475 مم، و 1750 مم للعرض.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

وتتمتع السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 بمكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخوض المرتفعات، بالاضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا خلفية، ومقدمة ذات حزمة ضوئية، وجنوط رياضية، ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2775 مم.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

وتأتي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات "جر أمامي"، متصل بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية بلغت 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وزمن تسارع يقدر بـ 13.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

الفئة الاولى أوتوماتيك ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بسعر 860,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بسعر 910,000 جنيه.