عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2023 ذات الـ7 مقاعد.. اعرف بكام

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

اكتسبت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر شعبية كبيرة بين فئة السيارات العائلية، والتي تحتوي على 7 مقاعد، حيث تقدمها عملاقة تصنيع السيارات اليابانية في مصر، عبر فئتين من التجهيزات وهم MIDLINE وHIGHT LINE.

أحدث أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة في مصر

اركب أوتوماتيك .. أرخص سيارة ميتسوبيشي "زيرو" في مصر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في مصر، واهم المواصفات الفنية.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

تضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 مساحة داخلية رحبة من 7 مقاعد، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، وشاشة عرض داخلية، وزجاج كهربائي، ومكيف للهواء، مع قفل مركزي، ومقود حركة متعدد الوظائف، إلى جانب طول كلي يقدر بـ 4475 مم، و 1750 مم للعرض.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

وتتمتع السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 بمكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخوض المرتفعات، بالاضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا خلفية، ومقدمة ذات حزمة ضوئية، وجنوط رياضية، ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2775 مم.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

وتأتي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات "جر أمامي"، متصل بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية بلغت 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وزمن تسارع يقدر بـ 13.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بسعر 860,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بسعر 910,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر تقنية الفيديو اكسابندر موديل 2023 ميتسوبيشي اكسابندر سيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 الأسعار الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

قرار عاجل من الأهلي بشأن مدافع الفريق.. وصفقة جديدة لتدعيم الفريق

موضوعات متعلقة

تبدأ من 440 ألف جنيه.. أسعار سيارات شيري موديل 2023 في مصر

أرخص سيارة صينية في السوق المصري وبسعر مفاجأة .. صور

سيارة رياضية يابانية "زيرو" بسعر أرخص من الصيني .. اعرف بكام

سعر كيا اكسيد في مصر .. لمحبي السيارات الكورية

أقل سعر للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 في مصر .. صور

شاهد .. BMW M3 المعدلة في مواجهة فيراري SF90 سترادال

هافال تكشف عن " XIANGLONG" الجديدة .. للطرق الوعرة

أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2023 بالسوق المصرية.. صور

ترشيحاتنا

حدائق الري بالقناطر تواصل الاستعداد لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين..الأسمنت يواصل التراجع وتذبذب الحديد

طبيب بيطري يقدم نصائح غير تقليدية لاختيار خروف العيد

قبل انطلاقها.. أغنى يوتيوبر في العالم يرفض دعوة للانضمام إلى غواصة تيتان

دعاء يوم التروية للمتوفي .. يستجيب الله رجاء كل داع

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ