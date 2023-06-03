اركب أوتوماتيك .. أرخص سيارة ميتسوبيشي "زيرو" في مصر

تقدم شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عددا كبيرا من اصدارتها داخل السوق المصري، ومنها النسخة اتراج موديل 2023، التي تعد هي أرخص سيارة يقدمها الصانع الياباني في مصر، إلى جانب تقديمها أيضا عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات أرخص سيارة أوتوماتيك مقدمة من ميتسوبيشي اليابانية في السوق المصري.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 تصميم خارجي من فئة السيدان، مع مصابيح أمامية ذات نظرات حادة، بالاضافة إلى شبكة تهوية باللون الاسود وتطعيمات باللون الاحمر، إلى جانب مفهوم رباعي الابواب، ومساحة داخلية مناسبة للعائلة.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتمتلك السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، وعدد 2 AIRBAGS للحماية بالمقعد الامامي، بالاضافة إلى مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع مرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتتمتع السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بمحرك 1200 سي سي، سعة 3 سلندر، بينما يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 100 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في السوق المصري

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في مصر، من خلال فئة واحدة "أوتوماتيك" وبسعر رسمي يبلغ 465 ألف جنيه.