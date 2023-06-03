اركب أوتوماتيك .. أرخص سيارة ميتسوبيشي "زيرو" في مصر

تقدم شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عددا كبيرا من اصدارتها داخل السوق المصري، ومنها النسخة اتراج موديل 2023، التي تعد هي أرخص سيارة يقدمها الصانع الياباني في مصر، إلى جانب تقديمها أيضا عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات أرخص سيارة أوتوماتيك مقدمة من ميتسوبيشي اليابانية في السوق المصري.
مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023
تحتوي السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 تصميم خارجي من فئة السيدان، مع مصابيح أمامية ذات نظرات حادة، بالاضافة إلى شبكة تهوية باللون الاسود وتطعيمات باللون الاحمر، إلى جانب مفهوم رباعي الابواب، ومساحة داخلية مناسبة للعائلة.
وتمتلك السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، وعدد 2 AIRBAGS للحماية بالمقعد الامامي، بالاضافة إلى مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع مرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي.
وتتمتع السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بمحرك 1200 سي سي، سعة 3 سلندر، بينما يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 100 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.
الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في السوق المصري
تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في مصر، من خلال فئة واحدة "أوتوماتيك" وبسعر رسمي يبلغ 465 ألف جنيه.