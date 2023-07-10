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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأرخص سيارات ميتسوبيشي في مصر "اتراج 2023"

ميتسوبيشي اتراج موديل
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

شهدت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023، زيادة سعرية جديدة قدرها 25 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا، وعلى الرغم من ذلك تظل النسخة "اتراج" هي ارخص سيارة تقدمها شركة ميتسوبيشي اليابانية داخل السوق المصري.

سعر أرخص هاتشباك "أوتوماتيك" تقدمها ميتسوبيشي موديل 2023 .. صور

قائمة بالأسعار الجديدة لسيارات ميتسوبيشي 2023 في مصر.. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي الجديد للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في السوق المصري بعد زيادات يوليو بالاضافة إلى استعراض مواصفاتها الفنية.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 على جنوط 15 بوصة، مع إطارات 185/55 R15 82V، وهيكل خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان، ومصابيح أمامية ذات إطلالة حادة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية باللون الأسود.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتضم ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات، مع زجاج كهربائي لجميع النوافذ، وقفل مركزي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 وسائد هوائية.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

محرك السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

 

  • محرك 3 سلندر.
  • سعة 1200 سي سي.
  • قوة 76 حصانا.
  • عزم دوران 100 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك "جر أمامي".
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

اعرف السعر الرسمي الجديد للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في مصر في مصر 

 

شهدت الفئة الوحيدة المطروحة من ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 زيادة إجمالية بلغت 25 ألف جنيه، وبذلك وصل سعرها الرسمي إلى 520 ألف جنيه بدلاً من 495 ألف جنيه.

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