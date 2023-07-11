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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2023 في مصر.. صور

ميتسوبيشي اكسباندر
ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023

شهدت أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023 زيادة رسمية جديدة في السوق المصري على جميع فئاتها، وبلغت قيمة الزيادة 50 ألف جنيه تقريباً.

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ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023

جاءت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 104 حصانا وعزم دوران 141 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 5 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023

تبلغ السرعة القصوى للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 نحو 188 كيلومترا في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من عندما تنطلق من وضعية الثبات.

 

تحتوي السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 على زجاج كهربائي للأربعة نوافذ، ونظام صوتي ترفيهي، مع مكيف هواء، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وقفل مركزي "سنتر لوك"، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS لحماية المقاعد الامامية، و ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023

تأتى السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 بعجلة قيادة كهربائية، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، قفل مركزي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زجاج كهربائي، لوحة عدادات، تكييف هواء، نظام ترفيهي مكون من بلوتوث، التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصات.

 

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 الفئة الأولى  MIDLINE بقيمة قدرها 900,000 جنيه        860,000 جنيه     

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 الفئة الثانية HL  بقيمة قدرها 960,000 جنيه بدلاً من 910,000 جنيه.

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