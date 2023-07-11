5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 135 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة أفضل بديل لاقتناء السيارات الجديدة، حيث يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اقتصادية بأسعار مناسبة.

سوزوكي بالينو موديل 1998

سوزوكي بالينو موديل 1998

تتوفر السيارة سوزوكي بالينو موديل 1998 بمحرك سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات، وتعتبر السيارة فبريقة دواخل، وقطعت مسافة أكثر من 200 ألف كيلومتر تقريباً حسب قراءات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الإنترنت.

بلغ سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 1998 في سوق المستعمل 130 ألف جنيه.

بيجو 206

بيجو 206 موديل 2005

تتوفر السيارة بيجو 206 موديل 2005 بالعديد من خيارات المحركات، أبرزها محرك 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 60 حصانا، جر أمامي وسرعة 170 كم في الساعة للنسخ المانيوال وتسارع في 12.5 ثانية مع خزان وقود 50 لترا، وعزم دوران 94 نيوتن متر عند 2500 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى تصل الى 150 كم في الساعة.

بلغ سعر السيارة بيجو 206 موديل 2005 في سوق المستعمل 120 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي لانسر

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 80 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

هيونداي اتوس

هيونداي اتوس موديل 2010

حصلت السيارة هيونداي اتوس موديل 2010 على محرك 1000 الى 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة حصانية قصوى تصل الى 55 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 81 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 140 كيلومترا في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي اتوس موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

تويوتا كامري

تويوتا كامري موديل 1993

تعتمد السيارة تويوتا كامري موديل 1993 على محرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كامري موديل 1993 أكثر من 200 ألف كيلومتر، وفقاً لمنصات البيع عبر الإنترنت.

وبلغ سعر السيارة تويوتا كامري موديل 1993 في سوق المستعمل 100 ألف جنيه.