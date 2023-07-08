عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 130 ألف جنيه

صدى البلد

يحتوي سوق السيارات المستعملة على العديد من الموديلات الشهيرة بحالة جيدة تقدم قيمة مقابل السعر، وتعتبر من ضمن أهم الحلول الاقتصادية البديلة عن شراء السيارات الجديدة نتيجة لارتفاع أسعارها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات اعتمادية بالسوق المصري وهي..

سوزوكي بالينو موديل 1998
  • سوزوكي بالينو موديل 1998

تتوفر السيارة سوزوكي بالينو موديل 1998 بمحرك سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ونظام جر امامي للعجلات، وتعتبر السيارة فبريقة دواخل، وقطعت مسافة أكثر من 200 ألف كيلومتر تقريباً حسب قراءات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الإنترنت.

بلغ سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 1998 في سوق المستعمل 130 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس
  • شيفروليه لانوس موديل 2010

جاءت شيفروليه لانوس موديل 2010 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 86 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وعزم دروان 133 نيوتن متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وقطعت السيارة مسافة 170 ألف كيلومتر تقريباً حسب قرائات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الانترنت.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 في سوق المستعمل 120 ألف جنيه.

 

فولكس فاجن بوينتر 
  • فولكس فاجن بوينتر موديل 2004

زودت السيارة فاجن بوينتر موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 96 حصان وهذا المحرك يتألف من 8 صمامات، مدعومة بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

بلغ سعر السيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

 

بيجو 206 
  • بيجو 206 موديل 2005

توفر السيارة بيجو 206 موديل 2005 بالعديد من خيارات المحركات، أبرزها محرك 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 60 حصانا، جر أمامي وسرعة 170 كم في الساعة للنسخ المانيوال وتسارع في 12.5 ثانية مع خزان وقود 50 لتر، وعزم دوران 94 نيوتن متر عند 2500 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى تصل الى 150 كم في الساعة.

بلغ سعر السيارة بيجو 206 موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وبلغت قرائه العداد في نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة. 

 

اسبيرانزا A113 موديل 2012
  • اسبيرانزا A113 موديل 2012

تأتي السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ 114 نيوتن متر.

وتبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 افي سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، بلغت قراءة العداد في نحو 160 ألف كيلومتر.

 

اسبيرانزا اسبيرانزا A113 بيجو 206 فولكس فاجن بوينتر شيفروليه لانوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في المصيف.. إمام عاشور ينشر صورا له من إحدى المدن الساحلية

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

الموت يفجع نادية مصطفى

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

موضوعات متعلقة

سعر أغلى سيارات BMW في مصر .. صور

لأول مرة.. لوتس تكشف عن أحدث سياراتها في مهرجان جودوود

فولكس فاجن تكشف عن مواصفات الجيل الجديد من جولف

رئيس فولكس فاجن: سوق السيارات الكهربائية يزداد سخونة

لتسهيل شحن سياراتها .. مرسيدس تعلن التحول لـ NACS اعتبارًا من عام 2025

رغم زيارة أيلون ماسك للصين.. تسلا تسرح عمال مصنع شنجهاي

تبدأ من 740 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

سوزوكي بالينو بـ 130 ألف جنيه.. صور

ترشيحاتنا

خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري.. «رئيسي» يؤكد إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين

واشنطن غير منضمة للاتفاق .. ما سبب تزويد أمريكا لأوكرانيا بالقنابل العنقودية؟

أزمة طاحنة تعصف بمستقبل البشر بدأت من الجزائر .. ماذا يحدث؟

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

صعيدي .. أحمد عز يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

4 أمتار .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمصطافين |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في البيت

بشرى سارة لمصابي الزهايمر .. دواء جديد يبطئ أعراض المرض

بعد واقعة التحرش بها.. 10صور لـ إيمان العاصى تثير الجدل

لماذا تنبعث رائحة كريهة من الفم؟.. حسام موافي يوضح: هذه الأمراض هي السبب

فيديو

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ