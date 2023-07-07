أسعار BMW الفئة السابعة الجديدة في مصر.. صور

تقدم العلامة التجارية البافارية BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة خلال عام 2023، ومن بين أشهر إصدارتها BMW 7 Series موديل 2023 المعروفة بالفئة السابعة.
مواصفات السيارة BMW 7 Series موديل 2023
المحرك الأول
- سعة 3000 سي سي تيربو
- 6 سلندر
- بقوة تصل الى 380 حصانا
- عزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر
- نظام دفع خلفي للعجلات
- السرعة القصوى 250 كيلومتر في الساعة
- ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات
- تتسارع خلال 5.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة
المحرك الثاني
- سعة 4400 سي سي تيربو
- 8 سلندر
- بقوة تصل الى 258 حصانا
- عزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر
- نظام دفع رباعي
- السرعة القصوى 250 كيلومتر في الساعة
- ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات
- تتسارع خلال 4.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة
قياسات وأبعاد السيارة BMW 7 Series موديل 2023
تأتي السيارة BMW 7 Series موديل 2023 بطول كلي: 5.391 متر، وعرض 1.950 متر، إرتفاع الكلي: 1.544 متر، وقاعدة العجلات: 3.215 متر، بينما بلغت سعة صندوق السيارة نحو 540 لتر، وجاءت سعة خزان الوقود 75 لتر.
أسعار السيارة BMW 7 Series موديل 2023
- الفئة الأولى 740I بقيمة قدرها 7,700,000 جنيه
- الفئة الثانية I7 XDRIVE60 بقيمة قدرها 8,000,000 جنيه
- الفئة الثالثة 760I XDRIVE بقيمة قدرها 9,600,000 جنيه