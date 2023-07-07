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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار BMW الفئة السابعة الجديدة في مصر.. صور

BMW 7 Series موديل
BMW 7 Series موديل 2023

تقدم العلامة التجارية البافارية BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة خلال عام 2023، ومن بين أشهر إصدارتها BMW 7 Series موديل 2023 المعروفة بالفئة السابعة.

 BMW 7 Series موديل 2023

مواصفات السيارة BMW 7 Series موديل 2023

المحرك الأول

  • سعة 3000 سي سي تيربو
  • 6 سلندر
  • بقوة تصل الى 380 حصانا
  • عزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر
  • نظام دفع خلفي للعجلات
  • السرعة القصوى 250 كيلومتر في الساعة
  • ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات
  • تتسارع خلال 5.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة
 BMW 7 Series موديل 2023

المحرك الثاني

  • سعة 4400 سي سي تيربو
  • 8 سلندر
  • بقوة تصل الى 258 حصانا
  • عزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر
  • نظام دفع رباعي
  • السرعة القصوى 250 كيلومتر في الساعة
  • ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات
  • تتسارع خلال 4.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة
 BMW 7 Series موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة BMW 7 Series موديل 2023

تأتي السيارة BMW 7 Series موديل 2023 بطول كلي: 5.391 متر، وعرض 1.950 متر، إرتفاع الكلي: 1.544 متر، وقاعدة العجلات: 3.215 متر، بينما بلغت سعة صندوق السيارة نحو 540 لتر، وجاءت سعة خزان الوقود 75 لتر.

 BMW 7 Series موديل 2023

أسعار السيارة BMW 7 Series موديل 2023

  • الفئة الأولى 740I بقيمة قدرها 7,700,000 جنيه
  • الفئة الثانية I7 XDRIVE60 بقيمة قدرها 8,000,000 جنيه
  • الفئة الثالثة 760I XDRIVE بقيمة قدرها 9,600,000 جنيه

 

BMW 7 series BMW 7 BMW 7 Series موديل 2023 BMW الفئة السابعة

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