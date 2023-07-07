أسعار BMW الفئة السابعة الجديدة في مصر.. صور

تقدم العلامة التجارية البافارية BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة خلال عام 2023، ومن بين أشهر إصدارتها BMW 7 Series موديل 2023 المعروفة بالفئة السابعة.

BMW 7 Series موديل 2023

مواصفات السيارة BMW 7 Series موديل 2023

المحرك الأول

سعة 3000 سي سي تيربو

6 سلندر

بقوة تصل الى 380 حصانا

عزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر

نظام دفع خلفي للعجلات

السرعة القصوى 250 كيلومتر في الساعة

ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات

تتسارع خلال 5.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة

BMW 7 Series موديل 2023

المحرك الثاني

سعة 4400 سي سي تيربو

8 سلندر

بقوة تصل الى 258 حصانا

عزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر

نظام دفع رباعي

السرعة القصوى 250 كيلومتر في الساعة

ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات

تتسارع خلال 4.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة

BMW 7 Series موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة BMW 7 Series موديل 2023

تأتي السيارة BMW 7 Series موديل 2023 بطول كلي: 5.391 متر، وعرض 1.950 متر، إرتفاع الكلي: 1.544 متر، وقاعدة العجلات: 3.215 متر، بينما بلغت سعة صندوق السيارة نحو 540 لتر، وجاءت سعة خزان الوقود 75 لتر.

BMW 7 Series موديل 2023

أسعار السيارة BMW 7 Series موديل 2023