سعر BMW X2 الجديدة في السوق المصري

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري، وخاصة سيارات الفئة X الرياضية، ومن بين أشهر إصدارتها X2 الجديدة موديل 2023.
مواصفات السيارة BMW X2 موديل 2023
- تضم BMW X2 موديل 2023 محرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر" سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية 140 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران.
- ناقل الحركة : أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.
- نوع الجر : "أمامي".
- أقصى سرعة: 205 كيلومتر في الساعة
- زمن التسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة: 9.6 ثانية
- استهلاك الوقود : يصل استهلك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تسير لمسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.
قياسات وأبعاد السيارة BMW X4 موديل 2023
- الطول الكلي : 4.360 متر
- العرض الكلي : 1.824 متر
- الارتفاع الكلي : 1.526 متر
- ارتفاع السيارة عن الأرض : 18.2 مم
- قاعدة العجلات : 2.670 متر
- سعة صندوق السيارة : 470 لتر
- سعة خزان الوقود : 51 لتر
أسعار السيارة BMW X2 موديل 2023
يبلغ سعر السيارة BMW X2 موديل 2023 فئة M SPORT X نحو 1,725,000 جنيه