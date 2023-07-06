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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X2 الجديدة في السوق المصري

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري، وخاصة سيارات الفئة X الرياضية، ومن بين أشهر إصدارتها X2 الجديدة موديل 2023.

 

 BMW X2 موديل 2023

مواصفات السيارة BMW X2 موديل 2023

  • تضم BMW X2 موديل 2023 محرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر" سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية 140 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • ناقل الحركة : أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.
  • نوع الجر : "أمامي".
  • أقصى سرعة: 205 كيلومتر في الساعة
  • زمن التسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة: 9.6 ثانية
  • استهلاك الوقود : يصل استهلك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تسير لمسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

 

 BMW X2 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة BMW X4 موديل 2023

  • الطول الكلي : 4.360 متر
  • العرض الكلي : 1.824 متر
  • الارتفاع الكلي : 1.526 متر
  • ارتفاع السيارة عن الأرض : 18.2 مم
  • قاعدة العجلات : 2.670 متر
  • سعة صندوق السيارة : 470 لتر
  • سعة خزان الوقود : 51 لتر

 

 BMW X2 موديل 2023

أسعار السيارة BMW X2 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة BMW X2 موديل 2023 فئة M SPORT X نحو 1,725,000 جنيه

 

BMW X2 BMW BMW X2 موديل 2023 M SPORT X Sport

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