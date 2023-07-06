سعر أوبل كروس لاند موديل 2023 الجديدة في مصر

تقدم العلامة التجارية الألمانية أوبل باقة من أقوى السيارات الجديدة موديلات 2023 ، في السوق المصرية، يأتي في مقدمتها السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023.
مواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023
- محرك سعة 1200 سي سي تيربو
- قوة تصل الى 110 حصانا
- العزم الأقصى للدوران 205 نيوتن/متر
- استهلاك 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر
- جر امامي
- السرعة القصوى 187 كيلومتر في الساعة
- تسارع 11.8 ثانية من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.
وتضم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 ، مكابح ABS و EBD، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، بالإضافة إلى نظام الحماية AIRBAGS، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات.
ابعاد السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023
- طول 4217 مم.
- العرض 1765 مم.
- الارتفاع 1605 مم.
- قاعدة العجلات 2604 مم.
- حجم سعة التخزين 410 لتر.
- 45 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود
أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023
اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 الفئة الأولى A/T / ELEGANCE بقيمة قدرها 949,990 جنيه
اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 الفئة الثانية TOP LINEبقيمة قدرها 1,019,990 جنيه