سعر أوبل كروس لاند موديل 2023 الجديدة في مصر

تقدم العلامة التجارية الألمانية أوبل باقة من أقوى السيارات الجديدة موديلات 2023 ، في السوق المصرية، يأتي في مقدمتها السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023.

اوبل كروس لاند موديل 2023

مواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

محرك سعة 1200 سي سي تيربو

قوة تصل الى 110 حصانا

العزم الأقصى للدوران 205 نيوتن/متر

استهلاك 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر

جر امامي

السرعة القصوى 187 كيلومتر في الساعة

تسارع 11.8 ثانية من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.

وتضم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 ، مكابح ABS و EBD، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، بالإضافة إلى نظام الحماية AIRBAGS، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات.

اوبل كروس لاند موديل 2023

ابعاد السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023

- طول 4217 مم.

- العرض 1765 مم.

- الارتفاع 1605 مم.

- قاعدة العجلات 2604 مم.

- حجم سعة التخزين 410 لتر.

- 45 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود

اوبل كروس لاند موديل 2023

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023

اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 الفئة الأولى A/T / ELEGANCE بقيمة قدرها 949,990 جنيه

اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 الفئة الثانية TOP LINEبقيمة قدرها 1,019,990 جنيه