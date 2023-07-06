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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أوبل كروس لاند موديل 2023 الجديدة في مصر

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية أوبل باقة من أقوى السيارات الجديدة موديلات 2023 ، في السوق المصرية، يأتي في مقدمتها السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023.

اوبل كروس لاند موديل 2023

مواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

  • محرك سعة 1200 سي سي تيربو
  • قوة تصل الى 110 حصانا
  • العزم الأقصى للدوران 205 نيوتن/متر
  • استهلاك 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر
  • جر امامي
  • السرعة القصوى 187 كيلومتر في الساعة
  • تسارع 11.8 ثانية من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.

 

وتضم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 ، مكابح ABS و EBD، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، بالإضافة إلى نظام الحماية AIRBAGS، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات.

اوبل كروس لاند موديل 2023

ابعاد السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023

- طول 4217 مم.

- العرض 1765 مم.

- الارتفاع 1605 مم.

- قاعدة العجلات 2604 مم.

- حجم سعة التخزين 410 لتر.

- 45 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود 

 

اوبل كروس لاند موديل 2023

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023

اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 الفئة الأولى A/T / ELEGANCE بقيمة قدرها 949,990 جنيه

اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 الفئة الثانية TOP LINEبقيمة قدرها 1,019,990 جنيه

اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 اوبل كروس كروس لاند أوبل كروس لاند اوبل

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