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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل بديل للزيرو.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه

صدى البلد

تعتبر السيارات المستعملة أفضل بديل لإقتناء السيارات الجديدة، حيث يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اقتصادية بأسعار مناسبة.

 

 سكودا فابيا موديل 2001 

توفرت السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بعدة أنواع من المحركات، أشهرها بسعة 1400  سي سي، وهو محرك قوي بتقنية HTP ، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

بلغ سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.

 

 دايو ليجانزا موديل 2000

حصلت السيارة الكورية دايو ليجانزا موديل 2000 بمحرك سعة 1800 سي سي، بقوة 133 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم 184 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 9.5 لتر لكل 100 كم، و 16 صمام، ونظام حقن متعدد النقاط (انجيكشن)، وتتسارع من 0 ل 100 كم في حوالي 10 ثواني.

بلغ سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة عداد السيارة نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة.

 

 تويوتا كامري موديل 1993

تعتمد السيارة تويوتا كامري موديل 1993 على محرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات، مع ناقل جركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كامري موديل 1993 أكثر من 200,000 ألف كيلومتر، وفقاً لمنصات البيع عبر الإنترنت.

بلغ سعر السيارة تويوتا كامري موديل 1993 في سوق المستعمل 100 ألف جنيه.

رينو لوجان

 

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2010 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 أحصنة، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، أو ناقل يدوي يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بلغ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق المستعمل 145 ألف جنيه.

 أوبل كورسا

تأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً.

سكودا فابيا دايو ليجانزا تويوتا كامري رينو لوجان أوبل كورسا

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