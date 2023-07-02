عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احذر منها.. أسباب تؤدي لاهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

صدى البلد

يواجه بعض سائقي السيارات بعض الأعطال الميكانيكية التي تؤثر على عمل السيارة بشكل سليم، ومن أشهر هذه المشاكل اهتزاز السيارة ومقودها بسبب فقدان توازن عجلات السيارة وتسبب انزعاجاً للسائق.

وصلت كام.. سعر BMW X6 M موديل 2023 في مصر

أرخص سكودا مستعملة بـ 150 ألف جنيه.. صور

أحذر منها.. أسباب تؤدي لاهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

أسباب اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

  • تعرض السيارة لصدمة قوية في العجلات عند اجتياز حفرة أو مطب أو عائق في الطريق مما يؤدي الى انحناء محور الدوران
  • اعوجاج أحد الجنوط 
  • انخفاض ضغط الهواء في العجلات.
  • تعرض عجلات السيارة لأجسام صلبة مثل المسامير
  • وجود خلل في المكابح، إذا وجدت الاهتزاز يزداد عندما تستعمل المكابح
  • وجود خلل في براغي العجلات، قد تكون أحد البراغي غير مثبتة بالطريقة الصحيحة.

 

ويمكن تقسيم الأسباب المتعلقة بالعجلات الى جزئين كالآتي

عند الإحساس باهتزاز السيارة دائماً في حالة السير بسرعة 70 : 100 كم في الساعة، فإن المشكلة في العجلات الأمامية تحتاج الى ضبط توازن الإطارات، أو عند السير بسرعة 120 كم وتحس باهتزاز المقود والكراسي، فهنا في هذه الحالة يكون المشكل في العجلات الخلفية للسيارة، وعند حدوث المشكلة في السرعات الصغيرة مثل 20 كم فالمشكلة تتعلق بأحد العجلات أو الجنوط التي تحتاج الى الصيانة او التغيير.

القيادة اهتزاز السيارة اهتزاز المقود المكابح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

موضوعات متعلقة

أرخص سكودا مستعملة بـ 150 ألف جنيه.. صور

وصلت كام.. سعر BMW X6 M موديل 2023 في مصر

أخبار السيارات| كيا تكشف عن أسعار تيلورايد موديل 2024.. 5 عربيات رياضية جديدة بالسوق المصري

أحدث أسعار سكودا سوبيرب الجديدة في مصر

أسعار أقوى وأسرع موديلات أودي RS6 و RS7.. صور

مفاجأة العيد.. تويوتا كامري بـ 99 ألف جنيه

أسعار فورد ايدج موديل 2023 الجديدة في السعودية.. صور

فولفو تصبح أول شركة أوربية تستخدم محطات شحن تسلا السريعة

ترشيحاتنا

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

القومي لحقوق الإنسان: مصر شهدت نقلة غير مسبوقة بالملف بعد 30 يونيو

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

تفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

جاك دورسي يخرج عن صمته ويعقب على قرارات إيلون ماسك بتقييد مشاهدة التغريدات

بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية بالعلوم .. عبد الحارث: كنت في منتهى السعادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ