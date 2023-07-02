احذر منها.. أسباب تؤدي لاهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

يواجه بعض سائقي السيارات بعض الأعطال الميكانيكية التي تؤثر على عمل السيارة بشكل سليم، ومن أشهر هذه المشاكل اهتزاز السيارة ومقودها بسبب فقدان توازن عجلات السيارة وتسبب انزعاجاً للسائق.

أحذر منها.. أسباب تؤدي لاهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

أسباب اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

تعرض السيارة لصدمة قوية في العجلات عند اجتياز حفرة أو مطب أو عائق في الطريق مما يؤدي الى انحناء محور الدوران

اعوجاج أحد الجنوط

انخفاض ضغط الهواء في العجلات.

تعرض عجلات السيارة لأجسام صلبة مثل المسامير

وجود خلل في المكابح، إذا وجدت الاهتزاز يزداد عندما تستعمل المكابح

وجود خلل في براغي العجلات، قد تكون أحد البراغي غير مثبتة بالطريقة الصحيحة.

ويمكن تقسيم الأسباب المتعلقة بالعجلات الى جزئين كالآتي

عند الإحساس باهتزاز السيارة دائماً في حالة السير بسرعة 70 : 100 كم في الساعة، فإن المشكلة في العجلات الأمامية تحتاج الى ضبط توازن الإطارات، أو عند السير بسرعة 120 كم وتحس باهتزاز المقود والكراسي، فهنا في هذه الحالة يكون المشكل في العجلات الخلفية للسيارة، وعند حدوث المشكلة في السرعات الصغيرة مثل 20 كم فالمشكلة تتعلق بأحد العجلات أو الجنوط التي تحتاج الى الصيانة او التغيير.