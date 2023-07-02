أرخص سكودا مستعملة بـ 150 ألف جنيه.. صور

قدمت سكودا سيارة فابيا لأول مرة عام 1999 كسيارة صغيرة تحل محل سيارة فيليشيا التي توقف انتاجها، ظهرت فابيا في صور الهاتشباك والاستيشن ثم السيدان بداية من عام 2007 وتم اطلاق الجيل الثالث من السيارة في عام 2015.

سكودا فابيا موديل 2001

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

سكودا فابيا موديل 2001

مواصفات السيارة سكودا فابيا موديل 2001

توفرت السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بعدة أنواع من المحركات، أشهرها بسعة 1400 سي سي، وهو محرك قوي بتقنية HTP ، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

يمكن للسيارة سكودا فابيا موديل 2001 الانطلاق والتسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في أقل من 18 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 120 كم في الساعة. وتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود حيث تستهلك السيارة 4.8 لتر لكل 100 كم في الساعة.

تتوفر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بقاعدة عجلات بطول 2.4 متر مع طول اجمالي للسيارة بواقع 3.90 متر وعرض 1.650 متر وارتفاع 1.450 متر.

سكودا فابيا موديل 2001

سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.