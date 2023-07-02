وصلت كام.. سعر BMW X6 M موديل 2023 في مصر

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى سيارات الكروس أوفر في السوق المصرية، وهي سيارات الفئة X الشهيرة، ومن أشهرها BMW X6 M.
محرك BMW X6 M موديل 2023
تحصل السيارة BMW X6 M موديل 2023 على قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، 8 أسطوانات، يضخ قوة تصل الى 530 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 9.7 لتر عند قطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر.
تصل السرعة القصوى في السيارة BMW X6 M موديل 2023 نحو 250 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق من نقطة الثبات والتسارع وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثانية فقط، وتتميز بمنظومة دفع رباعي تعطيها القدرة على الانطلاق بسرعة كبيرة.
قياسات وأبعاد السيارة BMW X6 M موديل 2023
الطول الكلي 4.935 متر
العرض الكلي 2.212 متر
الارتفاع 1.696 متر
ارتفاع السيارة عن الأرض: 221 مم
قاعدة العجلات 2.975 متر
سعة صندوق السيارة: 580 لتر.
أسعار السيارة BMW X6 M موديل 2023 في مصر
يبلغ سعر السيارة BMW X6 M موديل 2023 في السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة 6,200,000 جنيه