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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وصلت كام.. سعر BMW X6 M موديل 2023 في مصر

BMW X6 M
BMW X6 M

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى سيارات الكروس أوفر في السوق المصرية، وهي سيارات الفئة X الشهيرة، ومن أشهرها BMW X6 M.

محرك BMW X6 M موديل 2023

تحصل السيارة  BMW X6 M موديل 2023 على قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، 8 أسطوانات، يضخ قوة تصل الى 530 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 9.7 لتر عند قطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر.

BMW X6 M

تصل السرعة القصوى في السيارة BMW X6 M موديل 2023 نحو 250 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق من نقطة الثبات والتسارع وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثانية فقط، وتتميز بمنظومة دفع رباعي تعطيها القدرة على الانطلاق بسرعة كبيرة.

 

قياسات وأبعاد السيارة BMW X6 M موديل 2023

 

الطول الكلي 4.935 متر 

العرض الكلي 2.212 متر

الارتفاع 1.696 متر 

ارتفاع السيارة عن الأرض: 221 مم

قاعدة العجلات 2.975 متر

سعة صندوق السيارة: 580 لتر.

BMW X6 M

أسعار السيارة BMW X6 M موديل 2023 في مصر 

يبلغ سعر السيارة BMW X6 M موديل 2023 في السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة 6,200,000 جنيه 

الكروس اوفر BMW BMW X6 M الفئة X

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