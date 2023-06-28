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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سكودا سوبيرب الجديدة في مصر

سكودا سوبيرب موديل
سكودا سوبيرب موديل 2023

تقدم العلامة التجارية سكودا أسطولاً متنوعاً من السيارات الجديدة بالسوق المصري وخاصة في فئتي السيدان والكروس أوفر، ومن أشهر إصدارات السيدان السيارة سوبيرب موديل 2023.

سكودا سوبيرب موديل 2023

مواصفات السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023

تأتي السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الامامي، يتكون من 7 سرعات، حيث يتصل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

سكودا سوبيرب موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 إلى 220 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر،  بالإضافة إلى القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد 0 في فترة زمنية تستغرق 8.8 ثانية.

 

تحتوي السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالإضافة إلى نظام HAC الخاص بالمساعدة عند تجاوز المرتفعات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

سكودا سوبيرب موديل 2023

أبعاد وقياسات السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023

الطول 4861 مم.

العرض 1864 مم.

الارتفاع 1468 مم.

قاعدة العجلات 2841 مم.

سعة التخزين الخلفية 625 لتر.

سعة خزان الوقود 66 لتر.

سكودا سوبيرب موديل 2023

أسعار سكودا سوبيرب موديل 2023

تبلغ أسعار السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 الجديدة فئة AMBITION في السوق المصري نحو 1,700,000 جنيه.

 

Ambition سكودا سوبيرب موديل 2023 سكودا سوبيرب سوبيرب السيدان الكروس اوفر

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