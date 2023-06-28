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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موديل 2023.. 5 سيارات رياضية جديدة بالسوق المصري

صدى البلد

تضم السوق المصرية باقة من السيارات الرياضية الجديدة التي تتمتع بالعديد من المواصفات الفاخرة، بالإضافة لتصميمها المحدث كلياً.

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BMW X3 موديل 2023

BMW X3 موديل 2023

تضم السيارة BMW X1 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلومتر/ساعة، وتستغرق 9.2 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة BMW X3 موديل 2023

الفئة الأولى X LINE  بقيمة قدرها 2,000,000 جنيه

الفئة الثانية M SPORT بقيمة قدرها 2,200,000 جنيه   

 

سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023

تحتوي السيارة سكودا كودياك على علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، تقترن بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 199 كم/ساعة، مع إمكانية الانطلاق من نقطة الاستعداد 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.9 ثانية، مع 6.3 لتر من استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر.

 

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى AMBITION بسعر 1,925,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية STYLE بسعر 2,000,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة SPORT LINE بسعر 2,050,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة L&Kبسعر 2,150,000 جنيه

 

مرسيدس GLA موديل 2023

مرسيدس GLA موديل 2023

تأتي السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 210 كيلومتر/ساعة، وتستغرق 8.7 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

يبلغ سع السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 نحو 2,025,000 جنيه

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

وتعمل السيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 180 حصانا، 4 سلندر، بينما يصل عزم الدوران إلى 265 نيوتن/متر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

الفئة الأولى كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.169.900 جنيه. 

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.279.900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.429.900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.559.900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.639.900 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2023

تعتمد السيارة بيجو 5008 موديل 2023 على ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي"، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، و ينتج محرك السيارة قوة اجمالية قدرها 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 206 كم/ساعة.

 

الفئة الأولى بسعر 1,524,990 جنيهًا.

الفئة الثانية بسعر 1,634,990 جنيهًا .

الفئة الثالثة بسعر 1,799,990 جنيهًا.

الفئة الرابعة بسعر 1,809,990 جنيهًا.

مرسيدس GLA كيا سبورتاج بيجو 5008 سكودا كودياك BMW X3

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