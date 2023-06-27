سعر سكودا موديل 2023 في مصر

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من السيارات الجديدة بالسوق المصري، تأتي في مقدمتها سكودا كودياك بإصدارها الجديدة لعام 2023.

سكودا كودياك الجديدة موديل 2023

مواصفات السيارة سكودا كودياك موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

سعة 1400 سي سي "تيربو"

قوة اجمالية قدرها 150 حصانا.

عزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

ناقل حركة "أوتوماتيكي".

6 سرعات.

نوع الجر "أمامي".

سكودا كودياك الجديدة موديل 2023

تصل السيارة سكودا كودياك موديل 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 199 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من وقت السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 9.9 ثانية.

يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تحتوي السيارة سكودا كودياك موديل 2023 على عدة تجهيزات تتضمن، وسائد هوائية للحماية، فرامل يد كهربائية EPB، مثبت سرعة، نظام إيموبليزر للحماية من السرقة، ومكابح EBD و ABS، وحساسات ركن، كاميرا، وقفل مركزي، ومرايات كهربائية، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

سكودا كودياك الجديدة موديل 2023

سعر سكودا كودياك الجديدة موديل 2023 في مصر