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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سكودا موديل 2023 في مصر

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من السيارات الجديدة بالسوق المصري، تأتي في مقدمتها سكودا كودياك بإصدارها الجديدة لعام 2023.

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سكودا كودياك الجديدة موديل 2023 

مواصفات السيارة سكودا كودياك موديل 2023

  • محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".
  • سعة 1400 سي سي "تيربو"
  • قوة اجمالية قدرها 150 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة "أوتوماتيكي".
  • 6  سرعات.
  • نوع الجر "أمامي".

 

سكودا كودياك الجديدة موديل 2023 

تصل السيارة سكودا كودياك موديل 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 199 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من وقت السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 9.9 ثانية.

 

يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تحتوي السيارة سكودا كودياك موديل 2023 على عدة تجهيزات تتضمن، وسائد هوائية للحماية، فرامل يد كهربائية EPB، مثبت سرعة، نظام إيموبليزر للحماية من السرقة، ومكابح EBD و ABS، وحساسات ركن، كاميرا، وقفل مركزي، ومرايات كهربائية، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

سكودا كودياك الجديدة موديل 2023 

سعر سكودا كودياك الجديدة موديل 2023 في مصر

  • سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى AMBITION بسعر 1,925,000 جنيه
  • سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية STYLE بسعر 2,000,000 جنيه
  • سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة SPORT LINE بسعر 2,050,000 جنيه
  • سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة L&K بسعر 2,150,000 جنيه
سكودا كودياك سكودا كودياك سكودا كودياك موديل 2023 Ambition

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