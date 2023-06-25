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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسبارك أويل.. سعر ومواصفات أسرع سيارة كهربائية في العالم

أسبارك اويل
أسبارك اويل

يتميز عالم السيارات الخارقة بالعديد من المحركات النفاثة فائقة السرعة، ويعتبر لقب أسرع سيارة على مستوى العالم متغيرا نسبياً ويشهد تحديثاً مستمراً، حيث تختلف المعايير والأرقام نظراً للتنافس الشرس بين العديد من العلامات التجارية.

أسبارك اويل

مواصفات أسبارك أويل

تقول أسبارك إن البومة رباعية المحركات التي تبلغ قوتها 1980 حصانًا، بواسطة 4 محركات كهربائية موزعة على العجلات الأربعة، وتمتلك أيضًا عزم دوران يصل إلى 1475 رطلاً، قادرة على الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.72 ثانية فقط ، وهي أسرع من طراز تسلا  Model S Plaid و ريماك ريفيرا.

 

وتقول الشركة اليابانية إن سيارتها يمكنها الوصول إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة، وزودت السيارة اسبارك اويل ببطارية ليثيوم ايون من نوع 64kWh، تبلغ سعتها 64 كيلو وات تستطيع السيارة من خلالها قطع مسافة 450 كيلومترًا وفقاً لمقياس NEDC.

 

أسبارك اويل

جاءت السيارة اسبارك اويل من الداخل بمواصفات حديثة وأنيقة بسبب امتلاكها كاميرات مراقبة مدموجة في المرايات الجانبية وأربع شاشات داخلية تعمل اثنان منها على عرض ما تصوره الكاميرات.

 

على الرغم من أن أويل قد سجل الرقم القياسي لأسرع متوسط سرعة على مدى ربع ميل، إلا أن ريماك نيفيرا لا تزال تحتفظ بالسجل باعتبارها أسرع سيارة إنتاج كهربائية في ربع ميل، والذي انطلق في 8.582 ثانية فقط.

 

تستخدم أسبارك أويل حزمة بطارية 64 كيلو وات في الساعة للحصول على حوالي 250 ميلاً من نطاق القيادة، ويستغرق إعادة الشحن حوالي 40 دقيقة فقط.

أسبارك اويل

سعر أسبارك اويل

سيتم إنتاج 50 نسخة فقط من السيارة أسبارك أويل، وسيبلغ سعرها نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني، وتخطط الشركة لبدء عمليات التسليم في وقت لاحق في عام 2023.

اسبارك اويل اسبارك أويل تسلا ريماك

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