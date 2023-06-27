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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 1900 حصان.. تعرف على أقوى سيارة خارقة في 2023

بينينفارينا باتيستا
بينينفارينا باتيستا

سجلت السيارة الخارقة بينينفارينا باتيستا وقتًا بلغ ربع ميل قدره 8.55 ثانية، وبذلك تغلبت على سيارة ريماك نيفيرا الكهربائية، والتي حققت زمن بلغ 8.58 في أبريل 2021، كما قطعت باتيستا الكهربائية بالكامل مسافة نصف ميل في 13.38 ثانية في منشأة Indore's Natrax في الهند.

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بينينفارينا باتيستا

محرك السيارة بينينفارينا باتيستا

تعتمد سيارة باتيستا الخارقة على محرك بقوة 1900 حصان (1417 كيلووات) وعزم دوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر) بواسطة أربعة محركات كهربائية، كما ستعتمد على بطارية تبلغ طاقتها 120 كيلو وات في الساعة من شركة Rimac  .

 

وتتسارع السيارة بينينفارينا باتيستا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال زمن أقل من 2.0 ثانية.

بينينفارينا باتيستا

تمر كل سيارة بينينفارينا باتيستا بعملية إنتاج شاقة في مصنع أوتوموبيلي بينينفارينا في كامبيانو بإيطاليا، ويستغرق فريق مكون من 10 حرفيين حوالي 1250 ساعة لبناء كل نموذج من السيارة الخارقة يدوياً، وتدفع الأمثلة الخمسة لطراز Anniversario وقت الإنتاج إلى 1340 ساعة بسبب عناصرها المصممة حسب الطلب والتشطيب المطلي يدويًا عليها.

بينينفارينا باتيستا

يبدأ تجميع باتيستا ببناء هيكل دوّار يتكون من هيكل أحادي من ألياف الكربون ومجموعة نقل الحركة الكهربائية وبطارية على شكل حرف T وأنظمة كهربائية مختلفة، والخطوة التالية هي ربط الجسم باللون الأبيض بهذا الهيكل، حيث تقوم الشركة بعد ذلك بتركيب السيارة على المنصة حيث تستغرق يومين للتأكد من أن جميع القياسات ضمن تفاوتات محددة.

بينينفارينا باتيستا

أسعار السيارة بينينفارينا باتيستا

ستقوم شركة أوتوموبيلي بينينفارينا بتصنيع 150 وحدة فقط من باتيستا، يبدأ سعر السيارة بينينفارينا باتيستا بـ 2.5 مليون دولار.

 

يمكن للمشترين أيضًا شراء برنامج صيانة لمدة خمس أو 10 سنوات، ويتوفر ضمان ممتد للبطارية ومجموعة نقل الحركة مع تغطية 10 سنوات، بدلاً من الثلاث سنوات القياسية، ويوجد أيضًا برنامج Eternaالخاص بالشركة الذي يوفر أجزاء هيكل بديلة لعميل باتيستا الجديد لإجراء إصلاحات أسهل بعد وقوع حادث.

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