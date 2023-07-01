باقة 700 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة

يبحث المصريين عن سيارات بحالة الزيرو جديدة ، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، بالإضافة الي عدم توافر طرازات جديدة موديل 2023، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، وبناء علي ذلك يتواجد داخل سوق المستعمل للسيارات المصري عدد غير محدود من السيارات المستعملة .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات مستعملة أسعارها أقل من 700 ألف جنيه :

1- فولكس فاجن جولف 6

زودت سيارة فولكس فاجن جولف 6 الهاتشباك بمحرك سعة 2000 سي سي، وبها عبلة تروس أوتوماتيك ، وتعرض فولكس فاجن جولف للبيع باللون الرمادي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 188 ألف كم/ساعة، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن جولف 6 موديل 2010

تتوافر سيارة فولكس فاجن جولف 6 موديل 2010 في سوق السيارات المحلي للبيع بسعر 690 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- إم جي 5

تباع سيارة إم جي 5 باللون الأسود، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وقامت سيارة إم جي 5 السيدان من قطع مسافة تصل الي 52 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية .

إم جي 5 موديل 2022 السيدان

تأتي سيارة إم جي 5 موديل 2022 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 674 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- كيا سيراتو

تستخدم سيارة كيا سيراتو موديل 2017 ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، مكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتباع كيا سيراتو السيدان باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

كيا سيراتو السيدان موديل 2017

سعر سيارة كيا سيراتو السيدان موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل 555 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- ميتسوبيشي لانسر

تمكنت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2017 من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل ميتسوبيشي لانسر علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها رخصة سارية حتي عام 2024، ولا يوجد بها دهانات .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2017 السيدان

يبلغ سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2017 السيدان داخل سوق السيارات المستعمل المصري 580 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- فيات تيبو

تنتمي سيارة فيات تيبو موديل 2020 الي فئة السيارات السيدان، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 47 ألف/كم، وتمتلك فيات تيبو ناقل حركة أوتوماتيك، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات .

فيات تيبو موديل 2020

تباع سيارة فيات تيبو موديل 2020 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 445 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .