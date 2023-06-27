سعر فيات X500 موديل 2023 في مصر .. صور

تنطلق السيارة فيات X500 موديل 2023 داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وهم، CROSS و PANORAMA والفئة CABRIO، حيث تتمتع هذه السيارة بالعديد من التقنيات، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و 200 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة فيات X500 موديل 2023 في السوق المصري وابرز مواصفاتها الفنية.

فيات X500 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة فيات X500 موديل 2023

زمن التسارع : يمكن للسيارة أن تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال مدة قدرها 10.3 ثانية.

وحصلت السيارة فيات X500 موديل 2023 على محرك 1400 سي سي "تيربو"، بقوة 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر.

ناقل الحركة "أوتوماتيك" مكون من 6 سرعات.

فيات X500 موديل 2023

استهلاك الوقود يقدر بـ 5.7 لتر عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

السرعة القصوى : 190 كيلومتر في الساعة.

نوع الجر "أمامي".

فيات X500 موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة فيات X500 موديل 2023 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك فيات X500 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,200,00 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك فيات X500 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,300,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك فيات X500 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,350,000 جنيه.